アーセナルのミケル・アルテタ監督が、来る日曜日にコミュニティ・シールドで対戦するマンチェスター・シティとの注目の一戦について語った。

アーセナルは昨シーズンのプレミアリーグ制覇によって今年の同大会に出場し、一方のマンチェスター・シティはFAカップ優勝によって出場する。

アーセナルはこれまでにコミュニティ・シールドに24回出場し、17回優勝している。一方シティは16回出場し、優勝は7回にとどまっている。

金曜日に行われた同試合に向けた記者会見の冒頭で、アルテタはブカヨ・サカ、デクラン・ライス、マルティン・スビメンディの出場準備状況について語り、クラブ公式サイトが次のように伝えた。「彼らは起用可能だ。今日と明日、我々とともにトレーニングを行い、我々が期待する状態にあれば、試合に出場するだろう」

ユリエン・ティンバーとウィリアム・サリバの負傷の経過については、次のように述べた。「ユリエンは非常に良好に回復している。彼はピッチに立っており、我々は一部のトレーニングとフィジカル面の負荷を上げているところだ。彼は良い回復過程にあるが、復帰まではまだ数週間かかる。我々は待って評価しなければならない。来週かそれくらいにはグループと一緒にトレーニングをするはずだと期待しており、その後、どのように回復していくかを見る。長期の負傷だったので、我々が踏むすべてのステップは正しいものでなければならない。ウィリアムに関しては、皆が知っての通り、彼の負傷は長期のものの一つだ」

コミュニティ・シールドの一戦を戦うことと、今シーズンに向けたチームの意気込みについては、次のように触れた。「これは、我々が昨年プレミアリーグを制したことで出場権を得た大会だ。選手たちの飢えと欲がどれほどのものか見て取れるし、それは非常にポジティブな兆候だ」

そしてこう付け加えた。「選手たちの戻ってきた様子が気に入っている。彼らの大半は予想よりも早く、高いフィジカルの準備状態で戻ってきた。すべての検査を行ったが、全員が素晴らしい状態に見える。彼らが互いを見合い始めた瞬間、私は彼らにこう言った。『我々が擁するこの陣容と、我々が築き上げているものを見てみろ』と。大きな高揚感がある」

さらに続けた。「日曜日にはアーセナルの最高のバージョンを見せなければならない。それが我々の意図だ。最高のパフォーマンスを見せ、最初のタイトルを掲げることでシーズンを最良の形で開幕させることだ。そういうふうに我々はシーズンの準備をしてきた。初日から最高の水準にあることを目指してだ」

一部の選手がアーセナルを去る状況については、次のように語った。「今のところ、我々が擁する人数からすれば、私は満足している。だが、去らなければならない選手が何人かいるということは受け入れなければならない」

マルティン・ウーデゴールとサカにとっての今シーズンの重要性については、こう述べた。「彼とブカヨには、私は何か違うものを感じている。二人は昨年いくつかの問題に直面し、普段チームにもたらしている継続性と水準を発揮することができなかった。チームは再び彼らから恩恵を得るだろうし、彼らの目には強い欲を見て取ることができる」

また、現在の移籍市場の価格の驚きについても語った。「そうだね、驚いた。正直に言えば、そんなことに賭けはしなかっただろう。だがこれが市場であり、クラブは投資することを喜び、その評価額をそのようなものだと見なしている。それは公正なことだ。彼らはそれを行ったし、支払う用意のある者がいて、売ることに満足している者がいて、選手も移籍に満足しているのだから、それは正しい価格なのだ」

マンチェスター・シティの前監督ペップ・グアルディオラと、その現在の後任であるエンツォ・マレスカについては、次のように触れた。「彼(グアルディオラ)が成し遂げたことをどれほど称賛しても足りないだろう。まず、プレミアリーグとこの国にとって、彼はサッカーの理解に新たな道を切り開き、競技のレベルを異なる次元へと引き上げ、これまで見たことのない基準を打ち立てた」

そして続けた。「彼は並外れており唯一無二の存在で、サッカー史上最高の監督だ。プレミアリーグで彼の不在は惜しまれるだろうと思う。監督たちが彼をそれほど恋しく思うかどうかは分からないが、彼と過ごした期間に対する私個人からの感謝の言葉だと思ってほしい。彼はすべての監督とチームに、異なるやり方で働き、考えさせた。彼とともに働けたことは私の喜びだった。そして今度はエンツォの番だ。彼も同じくらい優秀だ。というのも、私は彼をよく知っているからだ。彼はクラブに何か違うものをもたらすだろう」

さらにこう述べた。「エンツォはあそこで信じられない仕事をするだけの人格、気質、知識を備えている。だからこそ彼が選ばれたのだ。誰を選ぶこともできたが、彼らは正しい理由でエンツォを選んだ。彼はあらゆるレベルでそれを証明してきたし、彼が素晴らしい仕事をすることに私は何の疑いもない」

最後に、移籍市場の動きとアーセナルの野心について語った。「これはシーズンの中で非常に高揚感のある時期だ。多くのことが起こると、高揚感が生まれる。成長し、それぞれの選手の気持ちを理解する機会がある。我々はこの13日か14日の間に、あらゆる可能なポジションを争うために全力を尽くそうとしている。いつもそうなのだ。選手たちが両方向に動き、市場がどう反応するかを見る機会がある。個々の名前については話さないつもりだ。クラブの野心は非常に大きく、我々は陣容を改善し発展させたいと考えており、強化できる領域はすでに特定している」