アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグ第8節として明日土曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるエバートンとの注目の一戦について語った。

ディフェンディングチャンピオンのアーセナルは勝ち点18で2位につけており、全勝で首位に立つマンチェスター・シティとは勝ち点3差。一方のエバートンは勝ち点10で8位に位置している。

アルテタは本日金曜日に行われた同試合に関する記者会見で、エバートンのデイビッド・モイーズ監督の経験を称賛した。「スカイスポーツ」が伝えたところによると、彼がプレミアリーグの王かどうかに同意するかを問われ、次のように語った。「彼が王なのか何なのかは分からないが、間違いなく私たち全員が尊敬する人物だ。その継続性だけでなく、フットボールとプレミアリーグにとって彼が象徴するもののためにもだ。私は監督の背後にいる人間を知っている。それが何より大切なことだ。そして監督のこともよく知っている。彼は素晴らしい監督だ」。

若手選手のドーマンを起用する可能性について、こう述べた。「あなたをあの記憶とあの瞬間の感情へと必然的に引き戻すものがある（昨季エバートン相手にゴールを決めたときのことだ）。それは私たちとともにあり、長きにわたってあのスタジアムに残り続けるだろう。彼はトレーニングを積んでおり、プレーの機会を得るたびに試合に影響を与えられる選手であることを証明している。だから彼が出場時間を得るのは確実だ。もしエバートン戦で先発するなら、しかも試合に勝てば、素晴らしいストーリーになるだろう」。

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アルテタはエバートンを手強い相手と評し、こう付け加えた。「私はデイビッドをよく知っているし、彼のチーム編成の仕方や、彼らが組織としても個人としても持っている質も知っている。彼らが直近の試合まで負けていなかったのは偶然ではない。彼らは非常に良いチームだからだ。私たちもそれは分かっている。彼らとの直近の対戦はいつも非常に難しいものだったからだ」。

アルテタはバイエルン・ミュンヘン戦でのエベレチ・エゼの反応について触れ、こう語った。「エビスが前の試合にどう反応したか、そしてチームに与えた影響と見せたパフォーマンスに、私は非常に満足している」。

エゼが途中出場する前に彼を笑わせた理由について、こう説明した。「それは私と彼の間のことにしておくべきだと思う。彼が怒っていたら、私たちは彼の最高のものを引き出せないと思う。彼は笑うと素の自分でいられ、自己表現ができる。それが彼の最高のバージョンを引き出す方法だと私は思っている」。

アルテタは中盤の選手たちの得点力を称賛した。「マルティン・ウーデゴールはすでにいくつかゴールを決めているし、ブルーノ・ギマランイスも同じく、デクラン・ライスもそうだ。彼らのポジションを考えれば、これこそ私たちが必要としているものだ。彼らは相手の守備を突破してダメージを与える自由と激しさを備えている」。

また、ディフェンダーのユリエン・ティンバーとベン・ホワイトも称えた。「私たちは2人が揃っていることで非常に恵まれている。彼らのシーズンの入り方は本当にポジティブだ。彼らは私たちに多くのものをもたらしてくれている」。

25歳で多くの試合をこなしてきたことによるブカヨ・サカの堅牢性の低下や疲労の懸念に対し、アルテタはこれを否定して次のように語った。「私はそんな感覚はまったく持っていない。しかし私たちが注意すべきなのは、彼のすべての資質を引き出すために選手の周囲に適切なエコシステムを作ることだ。今私たちが理解する必要があるのは、この負荷をどう管理するか、そして彼がインパクトを生み出すために何を提供できるかということだ」。

アルテタは試合の過密日程によるプレッシャーへの懸念を示し、こう述べた。「昨年に比べて状況は確実に変わった。私たちが各選手に課す要求は膨大で、試合の量とその強度も同様だ。試合の間隔は狭まっており、日曜、水曜、土曜とプレーする。各試合の間に66時間や67時間もないのだ。ブカヨをリール戦で先発させなかったのは、6日未満で3試合をこなさなければならないと分かっていたからだ」。

アルテタは自チームのプレースタイルへの批判に対し、こう答えた。「どの相手にも敬意を払うべきだと思う。一貫性を保てればいいことだが、私たちが直面しているのはこれであり、それは理解できることだ。このスポーツは情熱をかき立て、感情に左右される。だからチームがやってきたことを忘れるのは自然なことだ。だが私はそれが期待されていることだと理解しているし、その興奮を絶えず生み出すのが私たちの務めだ」。

そして締めくくった。「どのチームも私たちを倒す最善の方法を見つけ出すために準備してくるだろう。そしてもし試合が10分で変わったなら、その後の80分は違ったものになるかもしれない。だから私たちはどんな状況でも、しかも楽しませるパフォーマンスで勝つ準備ができていなければならない」。