アーセナルのミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグ第7節で来週日曜日に行われるノッティンガム・フォレスト戦に向けた準備について、金曜日に行われた試合前の記者会見で語った。

アーセナルは国際マッチウィーク明けに輝きを取り戻し、プレミアリーグでリーズを、チャンピオンズリーグでリールを下して勝利を収めた。直前の中断期間前にはブライトンに3失点の完封負けを味わっていたが、これで全勝で首位に立つマンチェスター・シティへの追走を続けている。

アルテタはブライトン戦の敗戦後の選手たちの反応を称賛し、「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると次のように述べた。「我々は直近の2試合で非常にうまく反応した。とても良いパフォーマンスと結果を残した。そして今はノッティンガム・フォレスト戦だけに集中している。非常に難しい試合になることは分かっている。得点を挙げ、同時に失点を防ぐために全力を尽くす。彼らは非常によく鍛えられたチームで、我々は過去にオリヴァー・グラスナーと対戦したことがある。彼らはホームで非常に特別な勢いを生み出せるチームであり、我々はそれに備えている」

また、オープンプレーではなくセットプレーに依存していることについてチームに向けられた批判に対し、アルテタは自軍のスタイルを擁護してこう語った。「我々は得点を挙げていることで批判を受けている。どんな形で決めようと関係ない。チームは素晴らしい攻撃の流れを見せているし、美しいゴールもいくつか決めてきた。すべてのゴールの価値はまったく同じだ。我々は多くの異なる方法で得点できるチームであるべきで、相手にとって厄介な存在でなければならない」

次の試合 NFO プレミアリーグ 11:30 ARS 視聴する

スペイン人指揮官はディフェンダーのユリエン・ティンバーを称え、十字靭帯断裂の負傷からの力強い復帰に光を当ててこう述べた。「彼がチームにとってどれほど重要かが分かる。フィジカル面で最高の状態にあるとき、彼は信じられない選手で、攻撃のやり方を本当に変えてしまえる。守備面での激しさも兼ね備えている。ピッチ上で本当の人間性も示している選手だ。このレベルの選手がいるのは素晴らしいことだ」

さらにこう続けた。「それは挑戦のようなものだった。しかし彼はアーセナルでの初の公式戦で負った非常に難しい負傷を乗り越えた。彼はこの夏を、他の領域で自分に挑戦し、出場可能でプレーする機会があるということが自分に起こり得る最高のことの一つだと認識するために使ったのだと思う。彼は困難な時期をいくつも経験してきたからこそ、このレベルに到達するために自分自身を強く追い込んだ」

指揮官はフォワードのヴィクトル・ヨケレスの出場時間の少なさにも触れ、擁護してこう語った。「これは選手のキャリア、あるいはシーズンにおける一つの段階にすぎない。我々は可能な限り彼を助けようとしている。フォワードの輝きはごく細かなディテールに左右される。得点することは確実に語られる内容を変えるが、彼がどれだけチームを助けられるかという我々の確信を変えるものではない。彼が見せているのは驚くべき意志と決意、そして成長し仲間を助けるための素晴らしい努力の量だ。それが我々が毎日見ているヴィクトルであり、彼の状況がどうであれ、得点したかどうかに関係なく、だからこそ彼は常に起用の選択肢であり続けている」

最後にアルテタは過密な日程と左サイドのウイングにおける選択肢不足について次のようにコメントした。「我々の考えは、選手たちがどう回復し、次の試合に向けて可能な限り最良の状態に持っていくかにある。この件については多くのことが語られているが、変わりそうには見えない。明らかに、誰かが数週間離脱すれば、チームの層は薄くなる。左サイドバックやセンターバックで層が薄いのか? そうだ。我々が望むのは、常に出場可能であるだけの強さを備えた選手たちであり、そうでないときには別の誰かが入ってくることだ。良いのは、イジーであれノニであれ、別の誰かが入って本当に良いプレーをしてくれたことだ」