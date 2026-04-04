アルテタ、アーセナルのスター選手を批判することを拒否：「ミスはサッカーの一部だ」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、FAカップ準々決勝のサウサンプトン戦で、チームの主力選手の一人が先発出場できる状態にあることを明言し、その選手が最近ミスを犯したにもかかわらず、彼に対する完全な信頼を強調した。

アルテタ監督は、ゴールキーパーのケパ・アリサバラガが、この重要な一戦で先発復帰する準備ができていると語った。これは、アーセナルが0-2で敗れたリーグカップ決勝のマンチェスター・シティ戦で、先制点を許すミスを犯してから2週間後のことだ。

31歳のこのゴールキーパーは、今シーズンのプレミアリーグではまだ1試合も出場しておらず、その出場機会はリーグカップとFAカップ、そしてチャンピオンズリーグのカイラット戦（消化試合）に限られている。

シティ戦での致命的なミスにもかかわらず、アルテタ監督は土曜夜の「セント・メアリー」での試合でも、元チェルシーのGKを起用する意向を固めているようだ。なお、ケパは今シーズンのFAカップにおいて、アーセナルの全試合にフル出場している。

アルテタ監督は、ESPNが報じたコメントの中で次のように述べた。「彼はプレーする準備ができている。ミスをしたからといって、選手を批判したり、彼に対して不利な判断を下したりすることは決してない。態度や振る舞いは100％重要だが、ミスはサッカーの一部であり、誰にでも起こり得ることだ」。

スペイン人監督はさらに次のように付け加えた。「彼がサポートを必要としているかどうかは分からないが、まずチームメイトから、そして私やスタッフから、そしてファンからもすでにサポートを受けている。彼は豊富な経験を持ち、キャリアの中で様々な状況を経験してきたため、サポートは必要ないと思う。だから、彼はプレーする準備が十分以上に整っている」。

アーセナルはペップ・グアルディオラ率いるチームに0-2で敗れ、4冠達成の夢は消えた。しかし、チームは依然としてリーグ首位を9ポイント差でキープしており、チャンピオンシップで奮闘するサウサンプトンをかわし、FAカップ準決勝進出を確実なものにしようと狙っている。

敗戦の影響について問われると、アルテタは次のように語った。「それはまるで胃の中に毒の塊があるようなものだ。だが、それをできるだけ早く吐き出し、自分自身とチームを向上させるために活用しなければならない。この感覚は今後30年間消えることはないだろう。なぜなら、ウェンブリーでの決勝で優勝するチャンスがあるなら、それを掴まなければならないからだ」。

そして彼は次のように締めくくった。 「その感覚を心に留め、これからの数週間、そして数年先の自分の一部にしていく必要があります。そこから学び、あの出来事を忘れずに、ウェンブリーでのあの情熱を燃やし続けさせること。それが我々のアプローチであり、最近取り組んできた唯一の作業でした。それを、我々が望む最後の追い風のための燃料として活用するのです。選手たちにもすぐにその変化が表れていました。 これが私たちをより強くしてくれる。そして、シーズンの最も重要で美しい部分で、それを活かさなければならない。」

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