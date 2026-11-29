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アーセナルのミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグのマンチェスター・シティ戦をデクラン・ライスが欠場する理由を説明した。イングランド代表MFが負った負傷の詳細と、ピッチへの復帰時期についても明かしている。

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プレミアリーグ第12節の最終カードとして、日曜日の夜、エミレーツ・スタジアムでアーセナルがマンチェスター・シティをホームに迎える。

アーセナルは勝ち点28でプレミアリーグの首位に立っており、3位のマンチェスター・シティとは6ポイント差となっている。

アルテタ監督は試合前に『スカイスポーツ』の取材に応じ、ライスがマンチェスター・シティ戦への出場を目指して懸命に復帰を試みたものの、回復が間に合わなかったことを明かした。

英『BBC』によると、アーセナル指揮官はライスの欠場について次のように語った。「ドルトムント戦では大きな影響力を発揮してくれたし、彼はできる限りのことをした。だが残念ながら、シティ戦は早すぎた。彼はまだ準備が整っていない」

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さらに、こう続けている。「負傷は太ももの打撲のようなもので、大腿四頭筋を動かすことができなかった。復帰まではあと数日の問題だ」

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アルテタ監督の発言は、アーセナルのファンにとって安心材料となった 。ライスの離脱は長引かず、コンディションを取り戻すにはわずか数日しか必要ないと明言したからだ。つまり、近いうちに復帰する可能性があるということになる。

アルテタ監督はまた、ライスの穴を埋めるためにミケル・メリーノを先発に起用する決断についても言及。このスペイン人MFは異なる特長を備えており、試合の中でチームに新たな選択肢をもたらし得ると説明した。

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アーセナル指揮官は「こうした問題には過去にも直面してきた。ミケルはまったく異なる資質を持っている。賢い選手で、相手のペナルティエリア内では本物の脅威になる」と語っている。

一方でアルテタ監督は、ドルトムント戦の欠場を強いられた負傷から回復し、予想より早く戦列に戻ったGKダビド・ラヤについてもコメント。今回の一戦に間に合ったことへの喜びを表した。

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アルテタ監督は「信じられない。MRI検査の結果は非常に良好で、我々の予想とは違っていた」と述べた。

さらに、こう付け加えている。「ここ数日、彼は全力を尽くし、万全の状態だと強調していた。我々に残された時間はわずか数日で、炎症と痛みを取り除けるかどうかの問題だった。彼らは彼をピッチに戻すために多大な努力をしてくれた」

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マンチェスター・シティ戦については、ホームで強豪と戦う試合の重要性を強調。選手たちは勝利を収め、自分たちが上回れることを証明するつもりで試合に臨むと断言した。

アルテタ監督は最後にこう締めくくった。「ホームでの強豪やライバルとの試合は極めて重要だ。我々全員にとって非常に特別な一戦になる。自分たちが最高のチームであることを証明し、試合に勝つと固く決意している」