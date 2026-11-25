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ミケル・アルテタ監督は、アーセナルがボルシア・ドルトムントと対戦したチャンピオンズリーグの一戦で、鮮やかなゴールを決めたヴィクトル・ギェケレシュへの称賛を惜しまなかった。最近は出場機会が限られていたスウェーデン代表FWだが、エミレーツ・スタジアムでの見事なロングシュートによる先制点で、決定力を改めて示した。

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出番の少なかったストライカーが欧州の舞台で主役に

2026-27シーズンのアーセナルでは主に脇役にとどまっていたスウェーデン代表FWは、珍しく先発の機会を得ると、エミレーツ・スタジアムで遠距離から 息をのむようなゴールを決め 、均衡を破った。エミレーツ・スタジアムで訪れた貴重なアピールの機会を逃さず、ドルトムントのGKグレゴール・コベルの頭上を越えてゴール左上隅に吸い込まれる鮮やかなループシュートで、アーセナルを先制に導いた。

ギェケレシュにとって、この一撃は今季の公式戦3点目。昨季21ゴールでチーム得点王に輝いた決定力を、絶好のタイミングで改めて示した。昨季の活躍にもかかわらず、28歳のFWは今年、起用の優先順位が下がっており、この欧州での一戦までプレミアリーグでの先発はわずか1試合だった。

スウェーデン代表FWにアルテタ監督も驚嘆

大舞台で主役となった教え子を見たアルテタ監督は、試合後、称賛を隠さなかった。アーセナル指揮官はゴールにつながった圧巻のプレーを絶賛するとともに、チームを何度も前進させた、 総合的なパフォーマンス にも注目した。

試合終了後、この際立ったプレーを振り返ったスペイン人指揮官は、あのようなシュートを決めるには生来の才能が必要だと強調した。「今日の彼のパフォーマンスは素晴らしかったと思う。信じられないゴールを決めた。彼にはそれを可能にする技術と能力がある」とアルテタ監督は語った。

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前線の起点に

アルテタ監督は、先制点の鮮やかさだけでなく、ギェケレシュが前線で発揮した戦術理解にも言及した。味方との連係が大きく改善し、継続的にプレッシャーを受ける場面でも、頼れるパスの受け手になったと指摘。ボールを収めて攻撃につなげる能力は、ブンデスリーガの強豪を相手にアーセナルの攻撃に新たな幅をもたらした。

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指揮官は引き分けに終わった試合でFWが際立った理由について、運動量と動きを挙げて詳しく説明した。「最も気に入ったのは、彼がチームとしっかり連動していたことだ」とアルテタ監督は語った。「我々は彼をさまざまな形で何度も生かした。連係プレー、ボールの収め方、背後への抜け出し方、ピッチを広く使わせる動き。あのパフォーマンスには良い点がたくさんあった。我々が必要としていたヴィクトルの姿だ」

欧州での勢いを維持

アーセナルにとって、ホームで勝ち点3を手にできなかったのは残念だったかもしれない。それでも、この結果により、新方式のチャンピオンズリーグのリーグフェーズでは無敗を維持した。開幕から5試合で3勝2分けのアーセナルは現在5位。大会が終盤に近づくなか、ノックアウトラウンドへの自動進出を十分に狙える位置につけている。

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チャンピオンズリーグの順位表で好位置につけるなか、チームの焦点は国内の戦いに戻る。ギェケレシュは、この欧州での活躍を機に、短時間の途中出場にとどまらない出場機会を得たいところだ。