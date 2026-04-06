アルテタ監督、スポルティング・リスボン戦からアーセナルの2選手を外すと発表

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、明日火曜日の夜、ジョゼ・アルヴァラディ・スタジアムで行われるUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、スポルティング・リスボン戦において、チームの主力選手2名を欠場させると発表した。

一方、アルテタ監督は、この欧州戦を前に、負傷していた3人の選手が復帰したことで大きな士気向上を得た。

アーセナルは今シーズン最初の2つのタイトルを逃しており、リーグカップ決勝でマンチェスター・シティに0-2で敗れたほか、FAカップでもサウサンプトンに1-2で敗れるという大番狂わせを喫し、敗退している。

アルテタ監督は、2004年以来となるプレミアリーグ優勝、あるいはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇という、大きなタイトル獲得に向けてガナーズを率いることを目指している。

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スポルティング・リスボン戦を控えた記者会見で、アルテタ監督はガブリエル、デクラン・ライス、レアンドロ・トロサールの3選手がスポルティング・リスボン戦に向けて準備万端であることを明言した。

一方、英紙「ミラー」によると、ユーレン・ティンバーとブカヨ・サカの2人は欠場する見込みだ。

アルテタ監督は次のように語った。「彼らはまだ遠征には同行しておらず、完全に準備が整っているわけではない。すべてが順調に進めば、週末の試合には間に合うことを願っている」

また、アーセナルはイペリチ・イゼとミケル・メリーノも、それぞれふくらはぎと足の長期離脱により欠場する。

スポルティング・リスボン戦について、彼は次のように述べた。「スポルティングがホームで成し遂げたことは素晴らしい。このレベルの安定性を維持するには、チームが非常に優れている必要がある」

セント・メアリー・スタジアムでのサウサンプトン戦での敗戦について問われると、アルテタ監督は次のように語った。「我々はより広い視点で物事を見なければならず、これまで成し遂げてきたことがどれほど困難であったかを認識しなければならない。痛みを感じ、それを改善に活かそう。我々は何が起こったのか、そしてなぜ起こったのかを完全に理解している。これがサッカーというものだ」。

さらに彼は次のように付け加えた。「今シーズンのような好機が巡ってきたら、プレッシャーや我々が成すべきことに集中すべきだと思う。我々が現在の地位を築くに至った経緯について、はっきりと認識しておく必要がある」