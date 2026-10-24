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ミケル・アルテタ監督は、大幅にメンバーを入れ替えたアーセナルがエヴァートンを2-0で下し、プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティに勝ち点で並んだ後、「ひどい」日程を批判した。勝利は消耗の激しいミュンヘン遠征から3日もたたないうちに挙げたもので、アーセナルにはその試合の影響がなお残っている。ブカヨ・サカは大腿四頭筋の負傷により、最大12試合を欠場する可能性がある。

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アルテタ監督、アーセナルの「ひどい」日程に不満

アーセナルは土曜日、エヴァートンに2-0で勝利した。センターバックのエズリ・コンサとガブリエウ・マガリャンイスがともに得点したが、アルテタ監督は試合日程に強い不満を示した。チームは前週日曜日にノッティンガム・フォレストとの試合に臨み、水曜日の夜にはバイエルン・ミュンヘンと2-2で引き分けた。その後、土曜日の午後3時に始まるエヴァートン戦を迎えたため、アルテタ監督は先発を5人変更した。

試合後の記者会見で、アルテタ監督はこう語った。「勝利にも、パフォーマンスにも、この1週間にも、とても満足している。ひどい日程を組まれたからだ。日曜日の午後に試合をし、次は水曜日の夜にミュンヘンでプレーした。木曜日にはここに戻るのがかなり遅くなり、土曜日の午後3時にはプレミアリーグで非常に手ごわい相手と再び戦わなければならなかった。けが人も出る中、あらゆる障害を乗り越えた。チームのメンタリティーと、今日見せた質を素晴らしく思う」

サカ、大腿四頭筋の負傷で最大12試合を欠場か

この勝利にサカは出場していない。ミュンヘンでの試合では脚の付け根に違和感を覚え、開始10分以内に交代を余儀なくされた。ウインガーの検査結果を確認したアルテタ監督は、エヴァートン戦前にこう話していた。「欠場は数週間になると思う。負傷の程度を確認するため、1週間か10日後に検査を繰り返す必要があると思う」

『football.london』によると、サカは11月の代表ウィーク前に少なくとも4試合を欠場する見込みだ。さらに最新の報道では、最大8週間離脱し、クリスマス前の12試合を欠場する可能性があるとされている。

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カラフィオーリの負傷がアーセナルのけが人問題に追い打ち

終盤には新たな懸念も生じた。リッカルド・カラフィオーリが左ウイングに上がり、ノニ・マドゥエケが左サイドバックに下がったのだ。この配置変更について問われたアルテタ監督は、こう説明した。「あの2人のポジションを変えるほど、私も無茶はしない。彼に少し問題があったからだ。何なのかは分からない。ごく小さなもののようだが、彼は慎重になっていた」

クリストス・ツォリスも負傷中で、ウィリアム・サリバは背中の問題からまだ回復途上にある。起用可能なトップチームのウインガーがマドゥエケとエベレチ・エゼだけという状況での、新たな懸念となった。

アーセナルの今後は？

アーセナルは火曜日、カラバオカップ4回戦でフリートウッド・タウンの本拠地に乗り込む。カラフィオーリは欠場する可能性がある。その後、11月1日にはリヴァプールとのアウェー戦に臨む。