アルテタ監督、アーセナルから解任の危機。後任候補も浮上。

スペインでは、今シーズンもタイトル争いを続けるアーセナルで、クラブ内部のプレッシャーが高まっている。ミケル・アルテタ監督の去就にも疑問の声が上がっている。

第32節ボーンマス戦での予想外の敗北を受け、近年巨費を投じてきた経営陣はタイトル獲得への疑問を再燃させている。

『ムンド・デポルティーボ』は、アーセナルにプレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグで巻き返す機会が残っていると指摘。特にCLでは準々決勝第1戦でスポルティング・リスボンにアウェーで勝利した。

それでも内部では信頼が低下しており、残留の条件はどちらかのタイトル獲得だと同紙は伝えている。

後任候補

同紙によると、タイトルを獲得できなければ経営陣には「準備万端の代替案」があるという。候補には、監督として手腕を振るうセスク・ファブレガスが挙げられている。

ファブレガスは現在率いるコモで攻撃的なサッカーを志向し、チームを欧州カップ戦圏内に導いている。その手腕が、新戦術を探るアーセナル首脳陣の注目を集めている。

選手として8シーズンアーセナルでプレーした経験があり、クラブを熟知している点も強みだ。アルテタが解任された場合、スムーズに就任できるとみられる。

なお、ボーンマス戦の敗北でアーセナルは32試合消化し70ポイントながらプレミアリーグ首位の座を維持した。

一方のボーンマスは勝ち点を45に伸ばし、9位に浮上した。

この結果、ボーンマスは30試合で61ポイントをマークし、2位マンチェスター・シティに貴重な「贈り物」を届けた。シティは首位との差を縮める絶好の機会を得て、優勝争いは再び混沌とした。