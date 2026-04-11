プレミアリーグ第32節のボーンマス戦で1-2敗北を喫したアーセナル。ミケル・アルテタ監督はチームのパフォーマンスを批判した。

この結果、アーセナルは首位争いにマンチェスター・シティが再浮上するチャンスを与えてしまった。

現在9ポイント差のマンチェスター・シティは試合数が2試合少なく、第33節にはエティハド・スタジアムで直接対決を迎える。

試合後、アルテタ監督は「TNT Sports」の取材に「失望している。これは強烈な一撃だ。今は我々がどう反応するかが重要だ。彼らが11試合負け知らずなのは理由がある。多くのことを正しくこなしてきたからだ」と語った。

さらに「ペナルティエリアに侵入された最初の場面でコースがずれたボールが守備のミスもありゴールにつながった。これは立ち直る必要がある」と続けた。

後半は違う展開を期待したが、今日は奇妙なプレーが多すぎた」と続けた。

「我々は安定していたが、こういう日はある。サッカーとはそういうものだ」と続けた。

選手たちが苦しんでいるかと問われると、「苦しむべきだ。勇気を持って現実を受け入れ、戦うか脱落するかだ」と語った。

最後にスペイン人監督は「重要な一週間だ。多くのものが懸かっている。我々は両大会とも依然として良い位置にいる」と語った。



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