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ミケル・アルテタ監督は、適切な機会があればアーセナルが1月の移籍市場で動く用意があると明言した。プレミアリーグ首位を走る前回王者は、そのリードを守るべく攻撃陣の強化を狙っている。

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攻撃陣の決定力不足でヌサに関心

プレミアリーグ首位で2位に勝ち点6差をつけているものの、アーセナルの攻撃陣には厳しい目が向けられている。今季のリーグ戦で挙げた17得点は上位6チームで最少。ここ1週間のニューカッスル戦とドルトムント戦では、 決定機を生かせなかったことが響いた 。

夏にはガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、レアンドロ・トロサールが退団し、攻撃陣の選手層が薄くなった。補強として加入したのはクリストス・ツォリスのみだ。この不足を補うため、クラブは冬の移籍市場に向けて RBライプツィヒのウイング、アントニオ・ヌサを注視していると報じられている 。

アルテタ監督、冬の補強への姿勢を説明

アーセナルがシーズン途中に選手を獲得したのは、ジョルジーニョ、トロサール、ヤクブ・キヴィオルが加入した2023年が最後だ。しかしアルテタ監督は、冬の移籍市場で動きが少ないのは現状に満足しているからではないと否定。チームのレベルを引き上げる可能性のある取引には、常に目を向けていると強調した。

アルテタ監督は「我々は移籍市場では常に積極的に動いてきた。特に、何らかの問題を抱えているときはそうだ」と語った。「契約をまとめられたかと言えば、そうでない場合もあった。だから、機会があるかどうか、そしてチームに違いをもたらすと確信できるものがあるかどうかを見ていく」

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クロエンケ共同会長とは日頃から協議

次の移籍市場に向けた戦略の検討はすでに始まっている。共同会長のジョシュ・クロエンケは来週ロンドンを訪れる見通しだが、アルテタ監督によれば、クラブの意思決定に関わる人々は普段から電話で連絡を取り、方針を共有しているという。

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クロエンケのロンドン訪問について、アルテタ監督は「こうしたことを話すのに、対面の機会だけを待つわけではない」と述べた。「今は便利な電話があるから、常に連絡を取り合える。それでも、彼が近くにいるのはいつも素晴らしいことだ。雰囲気が違う。一緒に時間を過ごせるし、彼がどうしているかを知ることもできてうれしい。彼はこちらに来る予定だ」

首脳陣、ロンドンで重要な会談へ

来週ロンドンを訪れるクロエンケは、アルテタ監督やクラブ首脳陣と顔を合わせる。1月の補強計画は重要な議題となる見通しだ。すでに遠隔で準備は進められているが、この協議によって、移籍市場が開いた後にヌサら獲得候補への動きをどう進めるかが決まることになる。