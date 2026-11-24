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アーセナルが欧州の強豪としての地位をさらに固めている。ボルシア・ドルトムントとの苦しい引き分けで、チャンピオンズリーグにおける歴史的な記録を達成し、大会史上最長の連続無敗記録に並ぶ日が近づいている。

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ミケル・アルテタ監督率いるチームは火曜日の夜、本拠地エミレーツ・スタジアムで自ら試合を難しくしてしまった。10分にヴィクトル・ギョケレスのゴールで先制したものの、55分に守備の隙を突いたマクシミリアン・バイアーにアウェイチームのゴールを決められ、引き分けに持ち込まれた。

イングランドのチームは勝ち点を11に伸ばし、暫定5位につけている。一方のドルトムントも勝ち点を10とし、暫定7位となった。

『Squawka』の統計によると、アーセナルはチャンピオンズリーグでPK戦を除いて20試合連続無敗となり、大会史上最長の連続無敗記録のリストで3位に浮上した。

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この期間中、アルテタ監督のチームは14勝6分を記録し、大会史上わずか3チーム目となる20試合連続無敗に到達した。

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アーセナルを上回るのはマンチェスター・シティで、前監督ペップ・グアルディオラ体制下の2022-2023シーズンから2024-2025シーズンにかけて、26試合連続無敗という最多記録を樹立している。

2位はマンチェスター・ユナイテッドで、2007-2008シーズンから2008-2009シーズンにかけて25試合連続無敗を記録した。アーセナルはオランダのアヤックスの記録を上回り、単独3位となった。

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アヤックスは1994-1995シーズンと1995-1996シーズンに19試合連続無敗を記録しており、バイエルン・ミュンヘンも2つの異なる期間でこの記録に並んでいる。1度目は2000-2001シーズンから2001-2002シーズン、2度目は2019-2020シーズンから2020-2021シーズンにかけてだ。

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リストにはマンチェスター・ユナイテッドの16試合連続無敗も2度含まれている。1997年から2000年までの期間と、2001-2002シーズンから2002-2003シーズンにかけての期間だ。

また、バルセロナは2010-2011シーズンから2011-2012シーズンにかけて16試合無敗を達成した。リストにある残りの最長記録は15試合で、2005-2006シーズンのバルセロナと2016-2017シーズンのレアル・マドリーが記録している。

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この偉業により、アーセナルは欧州での力強い歩みを続けている。マンチェスター・シティの最多記録に並ぶまであと6試合無敗に迫っており、記録を塗り替えてCL史上最長の連続無敗記録を単独で保持するには、あと7試合が必要となる。

アーセナルの次戦は今週日曜日のプレミアリーグで、ライバルのマンチェスター・シティと対戦する。CLでの次の難敵はレアル・マドリーで、12月9日水曜日にエミレーツ・スタジアムで激突する。

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