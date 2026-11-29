共有 GOALをGoogleでフォロー

日曜夜に行われたプレミアリーグのアーセナル戦終盤、マンチェスター・シティにPKが与えられなかった判定が大きな物議を醸している。

広告

問題の場面はアディショナルタイムに訪れた。マンチェスター・シティのCKにヨシュコ・グヴァルディオルが合わせたヘディングシュートが、ペナルティエリア内でヴィクトル・ギェケレシュの手に当たった。ボールはゴールに向かっていたため、シティの選手たちはPKを強く要求した。

VARがこの場面を確認し、主審もVARルームと交信して反則の有無を確かめた。しかし最終的な判定はプレー続行で、PKは与えられなかった。審判団は、ボールに対応しようとした際のギェケレシュの腕は自然な位置にあったと判断した。

プレミアリーグ・マッチセンターはすぐさまこの判定を擁護し、声明で「ギェケレシュのハンドの可能性によるマンチェスター・シティへのPKを与えないという主審の判定は検証され、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によって確認された」と伝えた。

また、主審とVARのやり取りを記録した文書も公開された。

広告 広告

ジョン・ブルックス主審は「ボールが手に当たったかもしれない。故意ではないと思う」と述べ、VARのダレン・イングランド氏は「左手だ、左手。内側にたたまれている」と応じている。

Related Topics

一方、判定の分析を専門とする「アルチーボVAR」は、この場面について驚きの見解を示した。

同アカウントはX（旧ツイッター）で、ハンドは存在しており本来ならPKが与えられるべきだったとしつつ、それが与えられなかったのには審判団が認めた別の理由があると指摘した。

広告

同アカウントは「ギェケレシュのハンドでPKはあるのか？ 答えはノーだ」と投稿した。

さらに「アーセナルの選手のハンドは明らかに罰せられるべきものだが、その前にグエイがGKダビド・ラヤに対して反則を犯している」と説明した。

広告

続けて「マンチェスター・シティの選手がGKの進路を妨害し、体をつかんでボールへの到達と競り合いを阻んでいる」と付け加えた。

同アカウントはまた、アーセナルのブルーノ・ギマランイスが53分にベルギー代表のジェレミー・ドクの髪を引っ張った場面について、退場に値したと主張した。

広告

「VARはブルーノ・ギマランイスの退場を見逃した。アーセナルの選手がカウンターの場面でドクの髪をつかみ、手を握りしめている」

最後に「これは一発レッドカードだ。決め手となるのは、ブルーノが相手の髪をつかんだ後に手を握りしめた動作だ」と締めくくった。

広告

マンチェスター・シティの声明

マンチェスター・シティは、アーセナル戦の結末を受け入れられずにいる 。2-2の引き分けに終わった白熱の一戦で勝利を逃したうえ、一連の判定に対して激しい抗議が起こり、選手やスタッフ、サポーターの怒りが噴出した。クラブは何が起きたのか明確な説明を求めるため、正式な行動に踏み切った。

クラブは公式声明で「本日のアーセナル戦で下された複数の判定に深く失望している」とし、「月曜日にイングランドのプロ審判協会（ProRef）へ正式な書簡を送り、ピッチ上での判定プロセスとVARの運用の両面について、試合の主要な判定に関する十分な説明を求める」と表明した。

広告

マンチェスター・シティは審判団体からの詳細な回答を待っていると強調し、「今後もクラブ、選手、サポーターの利益を代表し、守り続けていく」と述べた。