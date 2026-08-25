アルタンが合言葉：UEFAがFIFAに新たな挑戦状

欧州サッカー連盟「UEFA」と国際サッカー連盟「FIFA」の間で続く対立は、もはや誰の目にも隠しようがないものとなり、それどころか近ごろは審判に関する決定を通じて具体的な現実として表面化している。

この溝がはっきりと露わになったのは、アレクサンデル・チェフェリンが率いる欧州連盟が、去る8月12日にザルツブルクで行われたチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとヨーロッパリーグ王者アストン・ビラのUEFAスーパーカップを主審として担当させるべく、ソマリア人審判のオマル・アルタンを起用したときだった。この試合はパリのクラブにとって新たな戴冠で幕を閉じたが、その起用はアメリカで開催されるワールドカップの決勝トーナメントからこの同じ審判を除外するというFIFAの以前の決定にもかかわらず行われたものである。

ロベルト・ロゼッティが率いる審判委員会とUEFAが発したメッセージはこれにとどまらなかった。スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によると、今シーズン最初の審判会合にこのアフリカ人審判を特別に招待することが正式に決定された。この会合は、チャンピオンズリーグおよびその他の大陸大会のグループステージ開幕を前に、ヨーロッパの一流審判たちが一堂に会するものである。

この評価会合は、UEFA本部があるスイスのジュネーブで、8月31日から9月2日にかけて開催され、欧州3大会（チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ）の審判に関する大枠の方針と指針を策定する予定だ。

アルタンは、ヨーロッパで最も優れた審判として認定された「エリート」カテゴリーの35人の審判、さらに第1カテゴリーの61人の審判とともに会合のセッションに参加する。ゲストとしてのソマリア人審判の出席は、ヨーロッパの審判界において注目すべき一歩となる。