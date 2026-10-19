複数のトルコメディアが一致して報じたところによると、セルゲン・ヤルチンが就任する見込みだ。5月中旬までスュペル・リグの強豪ベシクタシュを率いていた53歳の同氏とは、すでに合意に達したという。報道によれば、正式発表は火曜日に開かれるトルコサッカー連盟（TFF）の理事会後になる見通しだ。

モンテッラは3年間務めた監督の座を10月初めに解任された。イタリア人指揮官は、好成績を収めたEURO2024でトルコを準々決勝に導き、レアル・マドリーのスター、アルダ・ギュレルを擁するチームを2026年ワールドカップ出場にも導いた。しかし、北米で行われた本大会では初戦から2連敗を喫し、早々にグループステージ敗退が決まった。さらに直近の代表戦期間には、ネーションズリーグで4敗を喫した。

なかでも、ホームでのイタリア戦（1-4）とベルギーでのアウェー戦（0-3）での大敗が不満を招き、モンテッラの立場はますます危うくなった。そして最終的に解任に至った。後任の第一候補には当初、アルダ・トゥランの名前が挙がっていた。しかし元トルコ代表選手は、来夏まで契約を結ぶシャフタール・ドネツクでの指揮を続けたいとして、就任を断った。トゥランは2025年にこのウクライナの強豪クラブの監督に就任していた。

セルゲン・ヤルチンが就任へ、トルコは自国出身監督の起用を強く希望か

また、トルコサッカー連盟は、直近では2024年8月までトラブゾンスポルを率いていたアブドゥラー・アヴジュにも打診したという。アヴジュは2011年11月から2013年8月まで代表監督を務めた経験がある。しかし、アヴジュも就任できず、ヤルチンはいわば3番目の選択肢となったようだ。関係者によると、連盟は監督探しの早い段階で、自国出身の指導者を起用する方針を固めた。イタリア人のモンテッラと、その前任者であるドイツ人のシュテファン・クンツと、外国人監督が2人続いていたためだ。

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ヤルチンは第一候補だったアルダ・トゥランと同様、選手時代に名を上げた人物で、ベシクタシュではレジェンドとして知られる。卓越した左足を持つヤルチンはトルコ代表として国際試合37試合に出場し、5ゴールを記録した。EURO2000出場を決めた予選では5アシストと1ゴールで中心的な役割を果たした。その後、ベルギーとオランダで開催された本大会では3試合に出場。EURO1996でもトルコ代表として2試合に出場していた。トルコが3位となった2002年ワールドカップは、十字靭帯の負傷により欠場した。

セルゲン・ヤルチン、2021年にベシクタシュを2冠へ導く

2008年に現役を引退したヤルチンは、その後まずベシクタシュでユースチームの指導者を務めた。2013年から2020年初めにかけては、主に短期間ずつ複数のトルコのクラブを率い、その後初めてベシクタシュのトップチームの監督に就任した。2025年夏には愛するクラブの指揮官に復帰したが、今年5月中旬に辞任し、それ以降は監督職に就いていなかった。これまでの監督キャリアで最大の成功は、ベシクタシュをリーグとカップの2冠に導いた2020-21シーズンだ。

ヤルチンが代表監督として初めて指揮を執るのは、トルコがネーションズリーグでベルギーをホームに迎える11月12日となる見込みだ。その3日後には、新監督ジネディーヌ・ジダンが率いるフランスとのアウェー戦が控える。開幕から4連敗を喫したトルコのネーションズリーグ・リーグAからの降格は、ほぼ確実となっている。