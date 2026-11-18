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レアル・マドリーは、トルコの逸材アルダ・ギュレルとの大型契約延長を正式に締結し、同選手の長期残留を確保した。新契約は2032年6月まで。これにより、スペインの首都での去就を巡る憶測に終止符が打たれた。

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ベルナベウで描く長期的な構想

今回の発表に先立ち、選手の代理人とクラブ首脳陣は数週間にわたって建設的な協議を重ねていた。契約更新に向けた準備は9月上旬に始まっていたが、速やかな合意は双方が関係の継続を望んでいたことを示している。ギュレルは18歳でフェネルバフチェから加入した際、2029年までの契約を結んでいた。今回、事実上さらに3年の契約を加え、少なくとも27歳まではレアル・マドリーの選手としてプレーすることになる。

フロレンティーノ・ペレスによるこの先手を打った動きは、今後10年間に向けてトップチームの中核を固めるという、より広範な戦略の一環だ。ASの報道によると、ギュレルとの契約締結を受け、クラブはすでにジュード・ベリンガムやティボー・クルトワを含む他の主力選手との同様の長期契約延長に目を向けている。クラブは今日、この契約を成立させたことで、ギュレルがもはや将来を担うだけの有望株ではなく、現在のスポーツ面のプロジェクトに欠かせない存在だと明確に示した。

ギュレルが語る誇りと責任

正式発表を受け、トルコ代表のギュレルはSNSで深い感謝と意欲を表明した。クラブの伝説的なアンセムに触れ、こう記した。「あなたたちが築いた歴史、これから築かれる歴史。初めてレアル・マドリーのユニフォームを着た時、自分が壮大な歴史の一部になるのだと分かっていました。今日も同じ誇りと喜びを感じていますが、責任はさらに大きくなりました。世界最大のクラブで、サッカーの歴史に名を刻んだレジェンドたちの足跡をたどれることは、私にとって大きな名誉です」

さらに、スペインの首都での長期的な目標について、ギュレルはこう続けた。「私の夢は、このユニフォームを何年も着続け、共に新たなタイトルを獲得し、いつかこの唯一無二の歴史に自分自身の足跡を残すことです。初日からずっと私のそばにいてくれた皆さんに感謝したい。特に、フロレンティーノ・ペレス会長、家族、チームメート、そして共に働いてきたすべてのスタッフとコーチに感謝します」

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トルコの有望株から欧州の新星へ

アンカラから欧州サッカーの頂点まで、ギュレルは急速に駆け上がってきた。2023年夏に移籍金2000万ユーロとボーナスで加入して以来、期待を上回る活躍を見せている。当初はレヴァークーゼンのようなクラブへの期限付き移籍が本人のためになるとの見方もあったが、加入会見で本人は残留してポジションを争うと強く主張したことで知られる。その決意は実を結び、MFは現在までにクラブで公式戦126試合に出場している。

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タイトル獲得という面でも、その貢献は目に見える形で表れている。3シーズン余りで、すでにチャンピオンズリーグ、ラ・リーガ、クラブワールドカップを含む主要タイトル5つを手にした。個人としての成長も評価され、最近では2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ最優秀新星に選ばれた。この受賞とトルコ代表での38試合出場が、クラブと代表の双方をけん引できる世界級の才能であることを裏付けている。

揺るぎない先発選手へ

バルデベバスでは、ギュレルは守備を崩す希少な能力を持つ並外れた才能と見なされている。突出したスピードに頼るタイプではないものの、予測しづらいプレーと卓越したボール技術が、他にはない武器となっている。途中出場の選択肢から、右ウイングで揺るぎない先発選手と見なされる存在へと変わりつつある。セットプレーの技術とピッチ上で増す影響力によって、サンティアゴ・ベルナベウのファンからも愛される選手となった。

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サポーターへのメッセージを締めくくるにあたり、ギュレルはこう付け加えた。「そして、何よりも特別な感謝を、いつも私たちに限りない声援を送ってくれる世界中のレアル・マドリーのファンに伝えたいです。これからも共に、素晴らしい日々を重ねていきましょう！ このクラブの一員であり続けられることを、とてもうれしく思います。2032年」