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アーセン・ヴェンゲル氏は、FIFA会長選でジャンニ・インファンティーノ氏に挑戦しないことを決めたと報じられている。指導部の交代を望む人々にとっては大きな痛手となる。元アーセナル監督のヴェンゲル氏は、立候補の届け出期限が間近に迫る中、現職のインファンティーノ氏を退ける可能性が最も高い候補者として広く名前が挙がっていた。

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ヴェンゲル氏、出馬を見送り

立候補の届け出期限まであと4日となる中、BBCはアーセン・ヴェンゲル氏が土壇場で出馬しないことを決めたと報じた。77歳のヴェンゲル氏は現在、ジャンニ・インファンティーノ氏によって任命されたFIFAのグローバル・フットボール・デベロップメント責任者を務めている。

ヴェンゲル氏は上司をその座から退かせるための出馬を検討していたが、最終的には見送った。フランスのエマニュエル・マクロン大統領を含む要人らから強く出馬を促されていたにもかかわらず、立候補しない決断を下した。マクロン大統領も同胞のヴェンゲル氏に連絡を取り、出馬を説得しようとしたが、実らなかったと報じられている。

厳しい批判の中でも姿勢を崩さないインファンティーノ氏

欧州で自身の指導体制への反発が強まる中、インファンティーノ氏はサッカー界における自身の立場について強気の姿勢を崩していない。同氏は最近、世界のサッカー界の「圧倒的な、圧倒的な多数」から支持を得ていると主張し、南米、アフリカ、アジアでの強い支持を挙げた。

この姿勢は、インファンティーノ氏はもはやその役職にふさわしくないと主張するイングランドサッカー協会など、複数の主要サッカー団体の見解とは大きく異なる。ヴェンゲル氏自身も以前から現職のインファンティーノ氏に強く反対し、同氏による150億ポンド規模のワールドカップ売却計画を公然と非難していた。

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欧州の反対勢力に大きな痛手

ヴェンゲル氏の出馬見送りにより、インファンティーノ氏を退任させようとするUEFAは、擁立を望んでいた候補を失った。欧州サッカーの統括団体であるUEFAは、元アーセナル指揮官を、物議を醸すインファンティーノ氏を破る最大の希望とみなし、その選挙活動を全面的に支援する準備を進めていた。

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指導体制が厳しく問われる中、今回の動きはインファンティーノ氏の権力基盤を強めることになる。

立候補期限を前に迫られる対応

UEFAはまだ代わりの候補を発表しておらず、4日後の立候補締め切りまでに新たな計画を立てなければならない。

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現時点で出馬の意向を表明しているのは、日本人のFIFA評議会メンバー、田嶋幸三氏と元トッテナムDFのラモン・ベガ氏の2人だけだ。ただし、ベガ氏が有力な対抗馬となるために必要な支持を確保するのは難しいとみられている。