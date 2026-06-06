アルゼンチン、W杯直前に痛手：負傷で出場絶望的

レオナルド・バレルディは負傷のためワールドカップ出場を断念した。アルゼンチンサッカー協会が土曜日に発表した。

代表練習中に右ふくらはぎを痛め、声明では「ファルコ、一日も早い回復を祈っている」と発表された。

これによりバレルディは、来シーズンのリーグ・アンに集中することになる。リオネル・スカローニ監督は代替選手を招集する予定だが、まだ名前は発表されていない。

後任はすでに予備登録されている選手の中から選ばれる見込みで、DF以外のポジション招集も可能性としてはある。

元フェイエノールトのマルコス・セネシ（来季トッテナム）、ケビン・マカリスター（ユニオン・サン＝ジル）、ヘルマン・ペッツェッラ、ルーカス・マルティネス・クアルタ（以上リバー・プレート）が追加招集の候補に名を連ねる。

これにより、現時点でスカローニ監督が使えるセンターバックはリサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）、クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）、ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）の3人だけとなった。本大会ではマルティネスとロメロのコンビが中心になると見込まれる。

アルゼンチンはオランダ時間土曜から日曜未明にホンジュラスと親善試合を行い、3日後にはアイスランドと最終調整。6月17日にアルジェリアとのW杯初戦に臨み、その後オーストリア、ヨルダンとグループリーグを戦う。