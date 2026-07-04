アルゼンチン、強豪カーボベルデを辛勝：ロッテルダムのゴールも大番狂わせならず

アルゼンチンはカーボベルデと1－1で引き分け、延長でも一度リードを許したが、クリスティアン・ロメロの111分のゴールで3－2と逆転。ベスト16進出を決めた。 111分のクリスティアン・ロメロの3－2が決勝点となり、アルゼンチンは7月7日のベスト16でエジプトと対戦する。

マイアミでの試合序盤30分はチャンス少なく、アルゼンチンも無理には攻めなかった。カーボベルデはよく耐えた。

30分、リオネル・メッシがリサンドロ・マルティネスのハイスルーパスをトラップから豪快に叩き込み、自身W杯通算20ゴール目をマークした。

アルゼンチンは攻勢を強め、エンツォ・フェルナンデスのシュートで追加点を狙ったが、40歳のヴォジーニャが好守で阻んだ。

後半に入るとカーボベルデは「お遊び相手」ではないことを即座に示した。ピンポイント攻撃を続け、デロイ・ドゥアルテが突如同点弾。ルドゴレツ・ラズグラド所属のロッテルダム出身FWはDFの足の間を突いて1－1とした。

同点から3分後、メッシはヴォジーニャと1対1になったが、39歳のスターはこれを決めきれなかった。

数分後、メッシが再びカーブをかけたフリーキックをファーサイドへ蹴り込んだが、ヴォジーニャがまたも好セーブ。ロスタイムにもメッシのフリーキックを阻止し、試合は延長へ。

試合は延長へ。開始早々、アルゼンチンがCKからリサンドロ・マルティネスのヘディングで2－1と勝ち越した。

このままアルゼンチンが勝利を収めたかと思われたが、そう簡単にはいかなかった。延長前半終了間際、ロッテルダム出身のシドニー・ロペス・カブラルが中央へ切り込み、ディブ・マルティネスをかわして同点弾を突き刺した：2-2。

111分、メッシの絶妙なパスをロメロがファーへ頭で合わせ3－2。

カーボベルデは最後まで攻め続け、ロペス・カブラルが遠めのコーナーへカーブシュートを放ったが、マルティネスがまたも阻んだ。その後も危ない場面があったが、PK戦には至らず試合終了。