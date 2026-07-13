アルゼンチン戦を前に、ベリンガムのマスクが話題に

イングランド代表でレアル・マドリードのジョード・ベリンガムは、ノルウェーを破り2026年W杯準決勝進出を決めた後、酸素マスクを着けた写真をSNSに投稿し議論を呼んだ。

インスタグラムのフォロワーは4680万人超。ベリンガムはチームメイトとの祝勝写真を複数投稿し、「まだ戦いは続く。次は準決勝だ。信じよう！」と前向きなメッセージを添えた。 「まだ戦いは続いている。次は準決勝だ。信じよう！」。しかしフォロワーの注目を集めたのは、彼が酸素マスクを着用している写真だった。

彼はシーズン中、回復やコンディション維持のためにこの方法を定期的に活用しており、同様の投稿は初めてではない。

番組「CuídatePlus」にコメントした負傷治療専門家のフアン・アルナル氏は、「このマスクはエリート選手に普及している高圧酸素治療室と同様で、大気圧を上げることで酸素吸収を促す」と説明した。

スペイン人医師は「代謝への酸素供給を増やすことで筋肉の怪我の回復が早まるという科学的根拠がある」と強調し、「この方法はサッカー選手の間で最も一般的であり、酸素投与と高気圧チャンバーの使用を組み合わせて治癒を促進している」と指摘した。

酸素療法は過酷な運動後の回復を早める先進的な手法で、試合が連続する大会では特に重要だ。

ベリンガムとチームメイトたちは、準決勝のアルゼンチン戦へ準備を進めている。1966年以来遠ざかる優勝へ、イングランド代表にとって最大の試練となるだろう。