アルゼンチン戦を前に、アルジェリアのスターはワールドカップでサウジアラビアが奇跡を起こすことを夢見ている。

アルジェリア元代表のヒラル・スダニは、2026年W杯初戦で2022年王者アルゼンチンと戦う自国代表が、サウジアラビアが果たした「奇跡」を繰り返すことを夢見ている。

アルジェリア代表はグループ10第1節で、水曜未明にカンザス州アローヘッド・スタジアムでアルゼンチン代表と対戦する。

スダニ氏は「アル・アラビア」の取材に「このグループは簡単ではない。アルゼンチン、オーストリア、ヨルダンはいずれも強豪で、アルゼンチンが筆頭候補なのは誰もが知っている」と語った。

その上で「サッカーに絶対はない。前回大会でサウジアラビアがアルゼンチンに勝ったように、何だって起こり得る」と続けた。

カタールW杯でサウジアラビアがアルゼンチンに2-1で勝った例もある。

さらに「オーストリア、ヨルダンとの試合も厳しい。特にヨルダン戦はアラブ勢の頂上決戦だ」と続けた。

さらに「ワールドカップではどの代表も侮れない。強豪国も初出場の国も、すべてを尊重すべきだ」と語った。

「決勝トーナメント進出は簡単ではないと分かっている。だが質の高い選手がいるのでチャンスはある。グループステージを突破し、ベスト16以上に進出してほしい」と語った。

最後に「すべてのアラブ代表が健闘し、素晴らしい大会になることを願っている。母国アルジェリアにも最高の結果を期待している」と結んだ。