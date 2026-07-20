延長戦の末、1－0（0－0、0－0）で「フリア・ロハ」が勝利したこの試合で、FCバルセロナのDFはピッチで最も輝いた選手の一人だった。スペインの無失点に貢献しただけでなく、19歳ながら個人成績も突出していた。

120分間プレーした34選手中最多の139回ボールに触れ、121本のパスを96%の成功率で味方に届けた。

クリア数も6回で最多だった。攻撃でも21本のライン突破パスを記録し、これも全選手中最多。

この活躍が評価され、試合終了のホイッスルとともに大会最優秀若手選手賞が授与された。彼はキリアン・ムバッペやトーマス・ミュラーに続く、初出場での受賞者となった。

絶好調の相棒アイメリック・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）とともに、スペインは8試合でわずか1失点。バルサの若手が守備陣を牽引した。

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1失点のみ：スペインがW杯の歴史に名を刻んだ。

大会を通じて1失点のみという記録は、90年以上のW杯歴史で前例がない。その1点はベルギーFWシャルル・デ・ケテラールがスペインGKウナイ・シモンから奪ったもので、シモンも最優秀GK賞に輝いた。

大会の残り7試合では無失点。グループステージのカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ、16強のオーストリア、8強のポルトガル、準決勝のフランス、決勝のアルゼンチンも得点を奪えなかった。

今大会でクバルシはシモン、左サイドバックのマルク・ククレラとともに、スペイン代表で全試合をフル出場した3人のうちの1人だった。

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一方、バルセロナでは不安定なプレーも目立った。

米国、カナダ、メキシコで開催された今大会でのプレーは、昨季バルセロナで19歳だった彼とは対照的だった。 バルセロナではハンス・フリック監督の下、全48試合に出場（1ゴール）したものの、守備の安定感は欠けていた。

特に4月のチャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ・マドリード戦では、ポジション取りのミスからジュリアーノ・シメオネを抜け出させ、最終ラインで不用意なファールで倒して退場。

当然退場となり、バルセロナは0－2で敗れた。1週間後の第2戦もクバルシ不在で2－1の辛勝にとどまり、チームは準決勝敗退となった。