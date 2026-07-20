延長戦の末、1－0（0－0、0－0）で「フリア・ロハ」が勝利したこの試合で、FCバルセロナのDFは最も活躍した選手の一人だった。スペインの無失点に貢献しただけでなく、19歳ながらその個人成績も突出していた。

120分間プレーした34選手中最多の139回ボールに触れ、121本のパスを96%の成功率で通した。

クリア数も6回で最多だった。攻撃でも21本のライン突破パスを記録し、これも全選手中最多。

この活躍が評価され、試合終了のホイッスルとともに大会最優秀若手選手賞が授与された。彼はキリアン・ムバッペやトーマス・ミュラーに続く、初出場での受賞者となった。

絶好調の相棒アイメリック・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）と共に、スペインは8試合でわずか1失点。優勝の立役者となった。

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1失点のみという防御力でスペインはW杯の歴史に名を刻んだ。

大会を通じて1失点しか許さなかったチームは、100年に及ぶW杯の歴史でスペインだけだ。その1点はベルギーのFWシャルル・デ・ケテラールが記録し、スペインGKウナイ・シモンは大会最優秀GK賞を獲得した。

大会の残り7試合では無失点。グループステージのカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ、16強のオーストリア、8強のポルトガル、準決勝のフランス、決勝のアルゼンチンも得点を奪えなかった。

今大会でクバルシはシモン、左サイドバックのマルク・ククレラとともに、スペイン代表で全試合をフル出場した3人のうちの1人だった。

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一方、バルセロナでは不安定なプレーも目立った。

米国、カナダ、メキシコで開催された今大会での彼のプレーは、昨季バルセロナで示した19歳のパフォーマンスとは時に鮮やかな対照をなした。 バルセロナではハンス・フリック監督の下、全48試合に出場（1得点）したが、守備は安定せず、チームに貢献できなかった。

とりわけ4月のチャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ・マドリード戦では、ポジション取りのミスからジュリアーノ・シメオネに抜け出され、最終ラインで不用意なファウルを犯した。

当然レッドカードを提示され、バルセロナは0－2で敗れた。1週間後の第2戦では出場停止のクバルシ不在で2－1の辛勝にとどまり、チームはチャンピオンズリーグから姿を消した。