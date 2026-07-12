アルゼンチンは土曜日から日曜日にかけての夜、スイスで行われたワールドカップ準々決勝で延長戦の末3-1で勝利した。しかし試合後にはブレール・エンボロに与えられたレッドカードが話題となった。

後半半ば、エンボロへのファウルと判定され、レアンドロ・パレデスがイエローカードを受けた。しかしVARの介入で主審がモニターを確認し、

映像ではアルゼンチン選手にファウルがなかったことが確認され、エンボロは接触がないまま自ら倒れた。

映像を確認した主審は、パレデスの警告を取り消し、エンボロにシミュレーションでイエローカードを提示。2枚目の警告を受けたエンボロは退場となった。

この判定には大きな議論が巻き起こった。スイス代表のムラト・ヤキン監督は「容認できない」と語った。

」とヤキン監督は語った。

FIFAは「選手取り違え」と説明。今大会から、ファウル後に主審が誤った選手にカードを出した場合、VARが介入できる。

今回まさにそれが起こった。主審はパレデスにイエローカードを出したが、実際のファウル（ダイブ）はエンボロによるものであった。映像を確認した主審は判断を変更し、エンボロに2枚目のイエローカードを提示した。

スイスは10人で戦った末、延長戦の末3－1で敗れた。アルゼンチンは準決勝でイングランドと対戦し、試合は水曜21時に始まる。