アルゼンチン対スイスの準々決勝（3-1）は、今も議論が続いている。特に主審ジョアン・ピニェイロの判定が批判されている。

ブレール・エンボロに提示された2枚目のイエローカード、そしてレッドカードは特に議論を呼んだ。当初はアルゼンチンのレアンドロ・パレデスにカードが出されたが、「人違い」ルールによりVARが介入し、正しい選手に処分が科せられた。この判定がFIFA規則に則っていた理由はこちら。

それでもアルゼンチンがFIFAから優遇されているとの声は根強い。だが新たに公開された映像は別の視点を示す。多くの人が指摘するように、スイスもまた審判の判定で難を逃れたのだ。

延長前半、MFアルドン・ジャシャリがニコラス・ゴンサレスの足首を2度蹴る危険なファウルを犯した。

ゴンサレスはしばらく倒れたままだったが、アルゼンチンは追加点を狙って攻撃を続けた。ピニェイロ主審はこのプレーを警告せず、VARも介入しなかった。結果としてジャシャリは退場を免れた。

SNSでは「エンボロの場面とは対照的に、このファールがほとんど話題にならないのはおかしい」「これはスイスのユニフォームより赤かった」との声が上がっている。

『デ・テレグラーフ』紙のジャーナリスト、イェロエン・カプテインス氏も「これもレッドカードだったはずなのに、ほとんど話題にならない」とXに投稿した。