アルゼンチン代表とエジプト代表は、本日火曜日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われる2026年FIFAワールドカップのラウンド16で対戦する。

アルゼンチンのレオニエル・スカローニ監督とエジプトのフサム・ハサン監督は先発メンバーを発表した。スカローニ監督は前試合から3選手を入れ替え、ハサン監督はモハメド・サラーを軸に攻撃的な布陣を採用する。

アルゼンチンのTYCスポーツによると、スカローニ監督は試合前会見で、報道された情報が事実だと認め、先発の不透明さは解消された。

同監督は「メンバーは決まっているが、選手たちにはまだ伝えていない。だから皆さんにもまだ伝えていない。だが、皆さんもある程度は状況をご存知だろう」と語った。

DFは負傷明けのニコラス・タリアフェイコが復帰し、前回筋肉痙攣を起こしたファコンド・メディナに代わる。

攻撃陣では、ベスト32で精彩を欠いたラウタロ・マルティネスに代わり、左足首負傷から回復したジュリアン・アルバレスが起用される。

3つ目の変更は中盤で、カーボベルデ戦で連携不足が露呈したため、途中出場して好パフォーマンスを見せたレアンドロ・パレデスが先発し、ティアゴ・アルマダはベンチスタートとなる。

これにより、ボカ・ジュニアーズ所属の選手は中盤にポジションを移す。このポジションは以前アレクシス・マカリストが務めていたが、今回はよりバランスの取れた布陣でエンツォ・フェルナンデスと並んでプレーする。

アルゼンチン代表の予想先発メンバーは以下の通り。

GK：エミリアーノ・マルティネス

DF：ナホエル・ムリーナ、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、タリアヴィコ

中盤：ロドリゴ・デ・ポール、アレクシス・マカリスト、エンツォ・フェルナンデス、レアンドロ・パレデス

FW：リオネル・メッシ、ジュリアン・アルバレス

一方、エジプトの報道によると、フサム・ハッサン監督はアルゼンチン戦でスピードと個人技を生かした攻撃布陣を採用する見込みだ。

32強のオーストラリア戦で好パフォーマンスを見せたハイサム・ハッサンを先発起用する。一方、期待通りの活躍ができないオマル・マルムシュはベンチスタートの見込み。

オーストラリア戦で出場停止だったムハンマド・ラシーンが復帰し、ラミー・ルバイアはベンチへ。DFはハムディ・ファティとヤセル・イブラヒムがコンビを組む見込みだ。

予想されるエジプト代表のスタメンは以下の通り：

GK：ムスタファ・シューベイル

DF：ヤセル・イブラヒム、ハムディ・ファティ、モハメド・ハニ、カリーム・ハフェズ

MF：ムハンマド・ラシーン、マルワン・アッティア、イマーム・アシュール

フォワード：ジコ、ハイサム・ハサン、モハメド・サラー