アルゼンチン対エジプトのワールドカップの接戦後、主役の選手がカメラの前で激怒し、フランソワ・レテキシエを徹底的に批判した。

エジプトは、ワールドカップでアルゼンチンに逆転されたことで不当な扱いを受けたと感じている。試合はエジプトが優位に進めていたが、終盤に流れが変わった。審判のフランソワ・レテキシエの判定が物議を醸した。

モスタファ・ジコのゴールはVARで一度取り消されたが、彼は10分後に追加点を決めた。それでもロスタイムにアルゼンチンの3－2を認められず、エジプトは怒った。

試合後、ジコは「我々は現世界王者に素晴らしい試合をした。だがレテキシエ主審は最初から偏っていた」と怒りを露わにした。「彼は我々の動きを阻み、声を封じようとした」。

「真の勝利は我々にある」とジコは動じず続けた。「神が我々を助けてくださいますように。アルゼンチンと審判の勝利を祝福する。」

アルゼンチンを祝福しつつも、ジコは敗北を受け入れられない。「審判は公正ではなかった。これは不正だ。試合開始から国の努力を台無しにした」

「2－0でリードしながらもこのような形で負けるのは受け入れられない。ワールドカップの結果は最初から決まっていた。アッラーさえいれば十分だ」とジコは語った。

一方、アルゼンチン陣営には安堵が広がった。リオネル・スカローニ監督は感情が溢れインタビューに応じられなかったが、試合を決めたエンツォ・フェルナンデスは「この瞬間を3年間待ち望んでいた」と語った。