リオネル・メッシが、感動に包まれたモヌメンタル・スタジアムの夜に、ベナンを3-0で下してアルゼンチン代表に別れを告げた。試合に際して、かつてアルゼンチン代表のアシスタントコーチを務めたフリアン・カミーノが、アルゼンチンのネットワーク「TyC Sports」に語る中で、「ノミ」ことメッシのあまり知られていない一面と、トゥルコ（南米で絶大な人気を誇るカードゲーム）での彼の腕前を明かした。

カミーノは、2011年から2014年にかけてアルゼンチン代表を率いたアレハンドロ・サベージャ監督のアシスタントを務めていた。彼はメッシとの最も愛着のある思い出について語り、アルゼンチンで最も有名なカードゲームであるトゥルコの試合の詳細に触れた。

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彼は笑みを浮かべながらこう語った。「我々がよくやっていたトゥルコの試合、私にとってはあれが最高の思い出だ。我々は彼（メッシ）と一緒に、世界最高だった」

カミーノは、メッシを卓上での手強い相手にしている特別な資質を明かした。「とんでもない嘘つきで、おまけに人を急かすんだ。急かしてくる。我々は時計を使ってプレーしたかったのに、彼はそれを望まない。彼の時計は30万ドルで、我々の時計は20ドルだ、ははっ」

メッシかマラドーナか？

選手としての現役時代、カミーノは代表でレジェンドであるディエゴ・アルマンド・マラドーナとチームメイトだった時期があり、トゥルコの試合も共にした。

そして彼は、卓上でのマラドーナと「ノミ」との優劣を決めることをためらわなかった。「ディエゴと、ディエゴの父と、ディエゴの義父と一緒にやったが、父と義父の二人とも見事だった。トップクラスで、あの二人がどんなふうにトゥルコをプレーしていたか想像もつかないだろう。だが、トゥルコのプレーではメッシの方が上だ、間違いなくね、大した嘘つきだよ」



