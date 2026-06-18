アルゼンチン代表では、ラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスが正ストライカーの座を争い、迷いが続いている。これは2026年ワールドカップでスカローニ監督が抱える大きな課題だ。

アルゼンチンはアルジェリアとの初戦に3－0で勝利したが、ラウタロが先発し、55分にアルバレスが途中出場した。 試合はリオネル・メッシのハットトリックで3-0の勝利だったが、2人とも存在感を示せず、議論は続いている。

スペイン紙『AS』によると、アルゼンチン記者ガストン・エドル氏は、次戦オーストリア戦が「誰がアルゼンチンの攻撃を最初から牽引するのか」という疑問に答えを出すという。

前回35分出場し好調を示したアルベスが先発する可能性が高いと説明した。

また、スカローニ監督は通常2試合連続で同じ先発起用せず、オーストリア戦でアルヴァレスに時間を与え最終的な判断を下す見込みだ。

右SBはモンテルとモリーナ、左SBはメディナとタリアヴィーコから選択する見込みで、中盤の布陣変更も検討されている。

代表チームはスペイン時間本日午後11時に練習を行い、スタッフは選手の状態を最終確認した上でオーストリア戦の布陣を決定する見込みだ。