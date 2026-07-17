イングランド代表MFジュード・ベリンガムは、 明日マイアミで行われるフランスとの3位決定戦に出場停止となる可能性がある。これは、アトランタでの2026年W杯準決勝（アルゼンチン勝利）後、アルゼンチン代表ヴァレンティン・バルコ選手の頭を平手打ちした騒動によるものだ。

米ESPNはFIFAにコメントを求め、この行為が規定上の「暴力」と認定された場合、ベリンガムは規律委員会から懲戒を受ける可能性があると伝えた。

発端は、出場していなかったバルコがチームメイトのエンツォ・フェルナンデスの同点弾を祝ってピッチに乱入し、ペナルティエリア沿いを走って両拳を突き上げた際、イングランドDFジョン・ストーンズがそれを阻んだことだった。

試合終了後、バルコがチームメイトと喜んでいる際にベリンガムが近づき、彼の頭を平手打ちした。バルコは振り返ったが、他の選手たちが止めに入った。

FIFA規則では、ボールを争っていない状況で相手や第三者の頭・顔を意図的に打った選手は、力がわずかな場合を除き暴力行為とみなされる。

有罪と認められれば、23歳の彼は土曜の3位決定戦に出場停止となり、準決勝敗退の失望を埋めようとしていたイングランド代表にとって大きな痛手となる。