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アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が日曜日、パタゴニアで表彰台に立ち、フランスで開催される2027年UCIグランフォンド世界選手権の出場権を獲得した。ワールドカップ優勝経験を持つ48歳は、グランフォンド・シエテ・ラゴスの自身の年齢部門で3位に入り、過酷な110kmのコースを3時間以内で走破した。

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スカローニ監督、パタゴニアで表彰台に

スカローニ監督は、国道40号線を走る男子45～49歳の部で3位に入り、世界選手権への直接出場権を獲得した。サン・マルティン・デ・ロス・アンデスからビジャ・ラ・アンゴストゥーラまでを走る第15回大会で、ゼッケン897を着けた同監督は2時間51分54秒を記録し、総合40位でフィニッシュ。同部門を制したフアン・カルロス・タリファとの差はわずか27秒で、クラウディオ・マルセロ・アロネには2.96秒差で先着された。

毎日の練習が支える自転車への情熱

グランフォンド・シエテ・ラゴスがUCIグランフォンド・ワールドシリーズの一戦となったのは、15回目にして初めて。国際自転車競技連合の規定では、各年齢部門の出走者の上位25％が次に進む一方、上位3人は出走者数に関係なく自動的に出場権を得る。

スカローニ監督は以前、サッカーに代わって自転車競技に打ち込むようになったと説明しており、持久力を要するライドへの情熱は長年にわたる。「サッカーを引退してから、自転車に夢中になった。毎日1時間半、練習している」と語ったことがある。

その1カ月余り前の10月11日には、サアベドラのパルケ・サルミエントを出発する129kmのグランフォンド・ブエノスアイレスを、3500人を超える参加者とともに完走していた。

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アルゼンチン代表スタッフも山岳コースに参加

スカローニ監督は、11月にラ・ボンボネーラで行われたウルグアイ戦と、コルドバで行われたコスタリカ戦の親善試合を終えた後もアルゼンチンに滞在した。両試合は、リオネル・メッシの引退後、チームにとって初めての試合だった。2014年11月にもこのレースに出場した同監督は金曜日の夜、趣味を同じくする複数のアシスタントとともに、ロサリオから専用機でパタゴニアへ向かった。

スカローニ監督と同じ部門では、パブロ・アイマールが43位、ワルテル・サムエルが44位。ロベルト・アジャラはフィジカルコーチのルイス・マルティンとともにM50～54の部に出場し、159位に入った。ウーゴ・ポルタのラウレウス財団とメインスポンサーのビスタ・エナジーに招かれ、ワルテル・ペレス、サンティアゴ・ランゲ、エウヘニア・ボスコ、アレハンドラ・ガルシア・フラッドらアルゼンチンのスポーツ界を代表する顔ぶれも参加した。

フランスで待つアルプスの難関

UCIの正式な確認を待つ段階だが、2022年ワールドカップ優勝、2026年大会決勝進出を経験したスカローニ監督は、別の競技で自身3度目となる世界の大舞台に向けて準備を進められる。2027年グランフォンド世界選手権は8月22日から24日まで、フランスのオート＝サヴォワ地方で開催され、トーヌからラ・クリュサまでの過酷な115kmのコースが組まれている。獲得標高3256mの難関を控えるスカローニ監督は、アルプスに向けたトレーニングと、メッシ引退後のアルゼンチン代表の再建を両立させなければならない。