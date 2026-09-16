リオネル・メッシがアルゼンチン代表に招集された。アルゼンチン代表のスーパースターは先週、代表引退を発表していたが、それでも協会が公表したメンバーリストに名を連ねている。

メッシは8月最終日に声明で引退を発表した。史上最高の選手の一人とも言われる同選手は、この決断が自分にとって非常に重いものだと記していた。「決勝戦以来ずっと時間がたち、そしていろいろと考えた末に、皆さんに代表を辞めることを伝えたい」

「このユニフォームのために、皆さんを幸せにし、サッカーを通じてアルゼンチン人であることを誇りに思ってもらうために、僕はいつだって戦い、すべてを捧げてきた」。メッシはこの夏、自身のキャリアをさらに究極の形で飾るべく、2度目のワールドカップ制覇を望んでいたが、それはかなわなかった。

父の死もその決断に影響したと、メッシは語っている。「残された時間はもうあまり多くなく、いくつかの章が終わりを迎えている。そしてこれは、僕に大きな痛みをもたらす章の一つだ。僕は代表チームを愛しているし、ずっと愛してきた。これからも、その一員であることを愛し続ける」

「自分の中にあるものはすべて出し切った。もうこれ以上与えられるものはないし、チャンスに値する信じられないような若い選手たちも出てきている」と、メッシは未来を見据えた。

「この20年間、たくさんの愛をありがとう。スタジアムから僕たちを応援する皆さんの声が聞けなくなるのは寂しい。これからは、良い時も、そして特に悪い時も、ピッチの外からいつも皆さんを支える、皆さんの一人に戻るだけだ」

「いつもそばにいて、この美しくも困難な旅に付き添ってくれた家族にも感謝したい」と、このレフティーは続けた。「この旅をともにする機会をくれたすべての代表監督、チームメート、そして関係者にも感謝している。忘れられない記憶と瞬間を持っていくよ」

「チームメートとともに、夢でしかあり得なかったような瞬間を皆さんに届けることができたと分かっているから、安心した気持ちと誇りを胸に去る。このすべてを皆さんとともに経験できたのは本当にクレイジーなことだった。僕をアルゼンチン人にしてくれた神に感謝する。愛している！」

メッシは10月6日に最後の1試合を戦うために招集されている。アルゼンチン代表はその日、ブエノスアイレスで8万5000人の観衆の前、ベナンと対戦する。メッシはそこで代表最後の試合を戦い、代表チームに別れを告げる。

ここまでメッシはアルゼンチン代表で通算207試合に出場している。その中で125得点を記録し、2022年にはカタールでワールドカップを制した。