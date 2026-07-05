アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督がFIFAを強く批判。「これは理解できない！」

リオネル・スカローニ監督がFIFAを強く批判した。アルゼンチン代表監督は、ワールドカップの試合日程が不適切だと公に不満を漏らした。

「ワールドカップの仕組みは分からないが、これまで6日間あったのに今は3日半しかない」と、カーボベルデとの接戦（1-1、延長戦の末3-2）後の会見で語った。「休息が最も必要な時に、それが得られないのだ」

「理解できない。徐々に始めるべきだった。だが、そういうものだ」とスカローニ監督は語った。 「エンツォ（フェルナンデス）は終盤に軽い筋肉のけいれんを起こしたが回復した。ファクンド（メディナ）は終盤、疲れ切っていた。彼を攻撃陣でかなり起用したが、それは彼が慣れていないことだからだ」

多くのファンは、アルゼンチンが「有利な」組み合わせだったと指摘し、FIFAに文句を言うべきではないと考える。紙面上では楽勝と見られていたカーボベルデ戦の後に、ベスト16でエジプトが待ち受けるからだ。その試合は火曜日の夜に開催される。

それでもスカローニ監督は「有利な組み合わせ」という意見には耳を貸さず、闘志あふれるカーボベルデを称えた。「我々は勝利とベスト16進出を手にしたが、非常に厳しい試合だった。これは組み合わせが楽だと言った人々へのメッセージだ」

なお、スカローニ監督は会見の序盤から機嫌を損ねていた。ジャーナリストのネストール・クリヴァティから「優勝候補として戦うのは難しいか」と問われると、彼は即座に「そういう意味じゃない。やめてくれ」と鋭く反論した。

「ピッチの状態など、試合を難しくする要因がある。ボールも普段ほど速く転がらなかった」と続けた。クリヴァティが反論しようとした瞬間、スカローニが割って入った。 「最後まで話を聞かせてくれ。今怒っているのか？ なら言いたいことを言ってみろ」。クリヴァティ記者は謝罪し、ス칼로니監督もそれを受け入れた。