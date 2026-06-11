2026年ワールドカップが迫る中、ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表を率いるレオニエル・スカローニ監督は、ここ数か月悩まされてきた筋肉系の負傷という問題に再び直面した。今回は、3度目のワールドカップ出場を控えるベテラン選手が重要なポジションで負傷した。

アルゼンチン紙「オレー」によると、左SBニコラス・タリアフェッコが左脚を負傷し、検査を受けて練習を欠席した。

16日のアルジェリア戦出場は不透明だ。負傷は「中程度」と診断され、正左SBの代替がいないため、スカローニ監督は苦境に立たされている。

タリアフェーコが加わる以前から、スタッフはリオネル・メッシ、エミリアーノ・マルティネス、クリスティアン・ロメロなどの状態を注視していた。

TyC Sportsによると大会全試合を欠場する可能性は低いものの、初戦出場は不透明だ。

代役候補には、ランス所属のセンターバック、ファクンド・メディナが最有力。ニコラス・カバルドがメンバーから外れたため、先発起用の可能性が高まっている。また、アイスランド戦で得点を挙げたMFバレンティン・バルコもオプションの一つだ。

アルゼンチンはグループステージでアルジェリア（16日）、オーストリア（22日）、ヨルダン（27日）と対戦し、全試合でベストな左SBが必要だ。