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筋肉の負傷からすでに回復したインテルのラウタロ・マルティネスを欠くアルゼンチン代表が、コルドバのエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで行われた親善試合でコスタリカ代表に7-0で勝利した。

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ニコ・パスが8分に先制点を挙げた。35分にフリアン・アルバレスが追加点を決めると、パスは38分に自身2点目を記録。続いてアトレティコ・マドリーのFWアルバレスも2点目を決め、両チームは4-0で前半を終えた。

前半にチームをけん引したコモの攻撃的MFに代わって、フランコ・マスタントゥオーノが出場。マスタントゥオーノは48分、マキシモ・ペローネのこの試合2本目のアシストから早速得点を挙げた。さらに78分にマック・アリスターがゴールを決めた後、マスタントゥオーノは試合終了2分前に自身2点目を決め、最終スコアを7-0とした。

そのマスタントゥオーノは試合後、こう語った。「代表にはいつも比べようのないほどの熱意を持って来ています。このユニフォームを着ることは最高の経験ですし、日々の成長に貢献したいと思っています。僕たちは懸命に取り組んでいて、この勝利で素晴らしい1年を締めくくることができました」

一方、アルゼンチン代表で出場した直近5試合の親善試合で5得点を挙げたニコ・パスは、こう話した。「自分たちの国を代表することは最高です。特に今日のように、ファンからたくさんの愛情を受ける日はそう感じます。自分は成長し、ピッチで楽しめていると思います。チームメイトの素晴らしい能力のおかげで、すべてがより簡単になります。彼らと一緒にプレーできるのは素晴らしいことです」

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試合終了30分前にリサンドロ・マルティネスに代わってベンチから出場したパルマのDFマリアーノ・トロイロは、A代表デビューについて語った。「デビューできて、とても感激しています。このユニフォームを着ることは、サッカー選手にとって望める最高のことです。子どもの頃からこの瞬間を夢見ていました。僕と同じくらい感激しているはずの家族に感謝します。常に全力で取り組むようにしていますし、この機会は遅かれ早かれ訪れると分かっていました」

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エミリアーノ・ディブ・マルティネスは、アルゼンチン代表史上最多クリーンシート（47試合）のGKとしてセルヒオ・ロメロの記録に並んだ。「ファンの心を取り戻したいと思っています。個人的にはさまざまな困難に直面してきました。直近では顎の骨折です。チームメイトが100％の僕を必要としているので、コンディションを戻さなければなりませんでした。僕たちはさらに何かを上積みする必要があると分かっていましたし、メッシがいなくても勝ちたかったんです。選手たちはここにいることを愛し、チームのために全力を尽くしています。一歩ずつ適応しているところです。2026年は引き続き良い年です。ワールドカップの決勝を戦えたことを誇りに思います」

リオネル・スカローニ監督は記者会見で、こう語った。「前回のワールドカップのいくつかの試合は、私たちの記憶と心に永遠に残るでしょう。信じられないような感情を味わわせてくれた、エジプト戦とイングランド戦の歴史的な勝利がそうです。真っ先に思い浮かぶのは、良い仕事ができたという満足感です。私たちは常に、自分たちの国にふさわしいチームであろうと努めてきました」

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スカローニ監督は、リオネル・メッシの代表引退で空いた背番号10を誰にも与えなかった。ディエゴ・フォルラン監督率いるウルグアイに1-2で敗れた前回の親善試合でも同様だった。そのウルグアイはドミニカ共和国にも5-0で勝利した。ロドリゴ・アギーレ（41分）、ニコラス・デ・ラ・クルスのPK（80分）、フェデリコ・バルベルデ（87分）、ブルーノ・ダミアーニ（94分）の得点に加え、シャビエル・バルデスのオウンゴール（70分）があった。

そのほか、チリとコロンビアは0-0で引き分けた。また親善試合では、ジョン・メルカドとジョルディ・カイセドが前半に得点し、エクアドルがボリビアに2-0で勝利した。