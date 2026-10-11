リオネル・メッシが土曜夜から日曜未明にかけて、インテル・マイアミで絶好調ぶりを見せた。先週、アルゼンチン代表に盛大な別れを告げた39歳の司令塔は、DCユナイテッドに4-0で勝利したホームゲームで2得点を挙げた。

メッシは後半に2ゴールを記録した。前半にはルイス・スアレスが1-0、2-0の得点を挙げていた。メッシの1点目ではスアレスがアシストを記録し、メッシは至近距離から右隅へ流し込んだ。

4-0の場面では、メッシがDCユナイテッドのペナルティーエリア内に侵入し、その後冷静に再び右隅へ決めた。インテル・マイアミのファンの喜びは大きく、彼らは英雄たちがMLSで2位に浮上する姿を見届けた。

これはインテル・マイアミにとって大きな追い風となった。MLSイースタン・カンファレンスで5試合連続未勝利だったが、ようやく結果を手にした。首位ナッシュビルSCとの勝ち点差は実に14となっている。

メッシにとっては実りある1週間となった。2022年のワールドカップ王者は、ベナン戦に臨んだアルゼンチン代表の一員として最後の試合を迎えた。メッシはPKを成功させ、さらに2アシストも記録した。

マラシアがデビュー

タイレル・マラシアがFCシンシナティでデビューを果たした。左サイドバックはアトランタ・ユナイテッド戦に72分間出場し、チームは1-3で勝利した。マラシアはこの夏、マンチェスター・ユナイテッドをフリーで退団し、最近このアメリカのクラブと契約していた。

マラシア（27）はシンシナティと2027年6月30日までの契約を結んだ。このサイドバックは、以前オランダでフェイエノールトとPSVでもプレーしていた。