アルゼンチンを揺るがす衝撃的な辞任…人気女性アナウンサーがメッシの父親の「死」の代償を払う

アルゼンチンのアナウンサー、フローレンシア・ペーニャ氏が「ルソ・テレビ」を辞任した。ワールドカップのアルゼンチン対アルジェリア戦を生中継していた際、スター選手リオネル・メッシの父ホルヘ・メッシ氏が亡くなったと誤報し、国内で大きな批判を招いた。 BBCの報道によると。

その後、メッシ一家は声明を発表。68歳の父親は健康上の問題で治療中で、回復に向かっているとした。憶測を否定し、プライバシー尊重を求めた。

アルゼンチンがアルジェリアに3-0で勝った直後、彼女は番組で「悪いニュースですが、メッシの父親が亡くなりました。ワールドカップの最中、突然の死です」と発言した。

この偽情報はSNSで瞬く間に拡散。後にキャスターは未確認情報だと説明したが、被害は拡大していた。

ペーニャは声明で「メッシ一家に謝罪します。過ちに関与し深く恥じています」と公に謝罪した。

木曜日、彼女はSNSで「生放送で『確認済み』と伝えられた情報を信じてしまった」と説明した。

さらに「誤報の一端を担った責任は私にある。番組を降板し、心からお詫びする」と述べた。

「ルゾーTV」も謝罪し、懲戒処分を発表。確認なしに機密情報を流す行為は容認できないと強調した。

番組司会兼プロデューサーのニコラス・オチアト氏は「ルゾ・テレビ局として、『エル・ショー・デ・フェラーノ』生放送で起きた事態を深く遺憾に思う。事前の確認なしに機密情報を放送することは容認できない」と述べた。

同局は関係責任者の解任を発表し、ペーニャも辞任した。オチャオは「責任ある公正なジャーナリズムに努める」と強調した。

この虚偽報道はアルゼンチン全土で批判を招き、多くのファンが事前確認を怠った点を非難。ハビエル・ミリー大統領も「でたらめ」と批判した。

ミリー大統領はXで次のように述べた。 「生番組でペーニャが放った発言は、たとえ内容が正しくても私生活に関わるものであり、不名誉かつ非倫理的だ。これは、マイクやペンを手にしただけで何でも言えると考える風潮を思い起こさせる」と述べた。

騒動はアルゼンチンがアルジェリアに3-0で勝利し、メッシがハットトリックを達成した直後に起きた。38歳のメッシは試合中動揺を見せており、後日「サッカーとは無関係の個人的な問題でつらい日々だった」と明かした。

アルゼンチン代表は月曜日にオーストリアと対戦し、ワールドカップを続ける。この騒動は、特に私生活に関する報道で事前の事実確認が重要であることを痛感させた。