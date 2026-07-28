アルゼンチンへの批判にマルティネスが反論「私たちは常に対戦相手に大きな敬意を持って接してきた」

リサンドロ・マルティネスが、スペインとのワールドカップ決勝に0-1で敗れた後にアルゼンチンへ向けられた批判について、Oléに語った。DFはあらゆる非難を否定している。

決勝までの道のりでも、何かと話題の多かったアルゼンチンに対する同情はほとんどなかった。FIFAが同チームを優遇している、また審判団がリオネル・スカローニ率いるチームに有利な判定を数多く下しているとの見方も示されていた。マルティネスはそうした声を一切認めていない。

「複雑な気持ちはある。腹が立つよ。だって、この憎しみはまったく正当化されるものではないからね」と、同選手はアルゼンチンのスポーツ紙に語った。「ピッチでチームメートたちがどれだけ戦ったかも見ているし、サポーターが僕たちにホームで戦っているような感覚を与えてくれたことも分かっている」

「僕たちが傲慢だと言う人がいるけど、それはたぶん僕たちよりも彼ら自身のことを物語っている」と主張した。「僕たちは常に対戦相手に大きな敬意を持って接してきた」

スペイン対アルゼンチンの試合後には、インターネット上で映像が拡散された。ワールドカップ決勝後の表彰式で、アルゼンチンの選手たちがスペインの選手たちに背を向けているように見えたのだ。

マンチェスター・ユナイテッドの選手は、その映像は文脈から切り取られたものだと話す。「僕たちはスペインの全選手とコーチングスタッフを祝福した。もし背を向けているように見えたのだとしたら、それは僕たちを応援し続けてくれた自分たちのサポーターの方を見ていたからだ。それはむしろ、ファンへの敬意の表れだった」

敗戦にもかかわらず、マルティネスは母国を誇りに思っている。「2022年にワールドカップで優勝できたのは幸運だった。残念ながら今回はうまくいかなかったけど、僕たちは多くを成し遂げた。結束と敬意を示し、アルゼンチン人であることの意味を世界に示すことで勝ち取ってきた。僕たちはアルゼンチンを頂点へと導いたんだ」