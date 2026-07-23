スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝前、選手トンネルでリオネル・メッシがしたスピーチが噂の火種になっている。ネットでは「アルゼンチンが故意に負けた」という陰謀論が広まっている。

先週日曜のメットライフ・スタジアムでの決勝では、120分の接戦の末、スペインがフェラン・トーレスの唯一のゴールで勝利した。

火曜日には、アルゼンチン代表が選手トンネルにいる様子が映った映像が突如公開された。リサンドロ・マルティネスとエンツォ・フェルナンデスはロッカールームで何らかの出来事に動揺しているように見えた。メッシのスピーチも疑問を呼んでいる。

「さあ、みんな、落ち着いて。一番大事なのは冷静さだ。集中して、すべてを忘れ、ただ試合に集中しよう」 ただプレーしよう。試合に集中しよう」と語った。

アルゼンチン国内では陰謀論が広まっているが、代表スタッフはこれを否定した。

リオネル・スカローニ監督はエセイサの練習場を去る際、「代表内に内部対立があったのか」と問われ、憤慨しながら「そんな質問をされるとは信じられない。もちろん、ない」と否定した。

アシスタントコーチのロベルト・ファビアン・アヤラも水曜、陰謀説を否定した。「そんなはずはない。何も起きていない」と語った。



