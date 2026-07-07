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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Siep Engelen

翻訳者：

アルゼンチンは辛勝し、激戦の末にワールドカップ連覇の望みを維持した。

アルゼンチン 対 エジプト
アルゼンチン
エジプト
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アルゼンチンは火曜日、終盤の逆転劇でエジプトを3－2下し、辛勝した。 

エジプトは開始15分、ヤセル・イブラヒムのヘディングで先制。カーボベルデ戦に続き、アルゼンチンはまたも苦境に立たされた。 

しかし直後、アルゼンチンはニコラス・タリアフィコへのファウルで得たPKをメッシが蹴るも、GKモスタファ・ショベイルに止められ、同点ならず。メッシはオーストリア戦に続き2試合連続でPK失敗。 

前半残り時間、GKショベイルはマカリスターのヘディング、アルバレスのシュートを連続で止め、エジプトのヒーローとなった。 

後半もエジプトが追加点を奪ったが、VARによりジコのゴールはビルドアップ時のファウルで取り消された。 

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68分にはジコの強烈なシュートで0－2となった。アルゼンチンは一時混乱したが、終盤に反撃開始。71分、ロメロのヘディングで1－2とし、流れを変えた。 

アルゼンチンは再び同点を狙い、83分、メッシに好機が訪れる。彼は迷わず強烈なシュートを放ち、ショベイルが触れたもののクロスバーを叩いてゴールに吸い込まれた。2－2。 

エジプトは守りに徹するべきだったが、再三攻め込んだ。その隙を突いたカウンターから、ラウタロ・マルティネスのクロスにエンツォ・フェルナンデスが頭で合わせ3－2とした。 エジプト選手やスタッフは猛抗議したが、フランソワ・レテキシエ主審は認めず、得点は有効となった。抗議の末、エジプトには複数枚のイエローカードと1枚のレッドカードが提示された。

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