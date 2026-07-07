アルゼンチンは紙一重で逃げ切り、激戦の末にワールドカップ連覇の望みを繋いだ。

アルゼンチンは火曜日、終盤の逆転でエジプトを3－2で下し、辛勝した。

エジプトは開始15分、ヤセル・イブラヒムのヘディングで先制。カーボベルデ戦に続き、アルゼンチンはまたも苦境に立たされた。

しかし直後、メッシに同点のPKが与えられる。タリアフィコへのファウルだった。しかしショベイルがセーブし、メッシはオーストリア戦に続き2試合連続でPK失敗。

前半残り時間、GKショベイルはマカリスターのヘディング、アルバレスのシュートを連続で止め、エジプトのヒーローとなった。

後半もエジプトが追加点を奪ったが、VARの判定でジコのゴールはビルドアップ時のファウルにより取り消された。

68分にはジコの強烈なシュートで0－2となった。アルゼンチンは一時混乱したが、終盤に反撃を開始。71分、ロメロのヘディングで1－2とし、流れを変えた。

アルゼンチンは再び同点を狙い、83分、メッシに好機が訪れる。彼は迷わず強烈なシュートを放ち、ショベイルが触れたもののクロスバーを叩いてゴールに吸い込まれた。2－2。

エジプトは守りに徹するべきだったが、再三攻め込みカウンターを許した。ラウタロ・マルティネスのクロスにエンツォ・フェルナンデスが頭で合わせ3－2とした。 エジプト選手やスタッフは猛抗議したが、主審フランソワ・レテキシエは認めず、得点は有効となった。抗議の末、エジプトには複数枚のイエローカードと1枚のレッドカードが提示された。