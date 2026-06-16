アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、本日未明のアルジェリア戦（2026年W杯グループ10初戦）に先発する。ジュリアン・アルバレスは欠場。

メッシは6大会連続出場となり、これは史上初。

一方、アルバレスはベンチスタート。スカローニ監督は、アトレティコ・マドリード所属のFWが試合開始時点でコンディションを整えられなかったと判断した。

アルゼンチンの先発メンバーは以下の通り。 エミリアーノ・マルティネス、ゴンサロ・モンテル、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ファコンド・メディナ、アレクシス・マカリストル、エンツォ・フェルナンデス、ロドリゴ・デ・ポール、ティアゴ・アルマダ、リオネル・メッシ、ラウタロ・マルティネス。

一方、アルジェリア代表ではペトコヴィッチ監督がリヤド・マフレズをベンチに置いた。

メハレスとフサム・アワールはベンチスタートとなった。

代わりにスイス人監督はアニス・ハジ・ムーサを先発起用した。

アルジェリアの先発は以下の通り：ルカ・ジダン、ラフィク・ベルガリ、イッサ・マンディ、ラミ・ベンサベイニ、リアン・アイト・ヌリ、アニス・ハジ・ムーサ、ヒシャム・ブダウィ、ナビル・ベンタラブ、ファレス・シャイビ、イブラヒム・マザ、アミン・ジュイリ。