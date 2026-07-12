アルゼンチンはスイスの退場処分に乗じ、W杯準決勝進出を決めた。

アルゼンチンは日曜、ワールドカップ準決勝進出を決めた。スイスとの接戦は延長戦へ。3－1で南米勢が勝利した。マカリスト、アルバレス、マルティネスが得点。エンボロの異例の退場でアルゼンチンは数的不利を回避した。 準決勝ではノルウェーを破ったイングランドと対戦する。

序盤10分は互角だったが、アルゼンチンはCKから先制。メッシの絶妙なボールをマカリストルが頭で合わせ、ファーに誰もいなかった隙を突いた：1-0。

しかしこの先制点がアルゼンチンの攻撃を鈍らせ、追加点への意欲は薄れた。1点リードを守り切る姿勢が顕著だった。それでも素早いスイス攻撃陣を完全に抑えることはできなかった。

特にエンボロとダン・ンドイエが脅威となり、エンボロは決定的な場面でディブ・マルティネスと1対1になった。しかしマルティネスは今回もまた、ボールにギリギリで触れて自国を救った。

力不足が露呈したスイス代表のフラストレーションは高まった。審判のジョアン・ピニェイロがアルゼンチンに有利な判定を下しているとチームが感じたことも要因だ。エンボロはレアンドロ・パレデスへの激しいタックルでイエローカードをを受けた。

後半、スイスはンドイエのシュートで同点かと思われたが、リサンドロ・マルティネスが好守で阻んだ。オフサイドと判定されたが、元アヤックスDFには大きな自信となった。

直後、スイスが同点に追いつく。元PSVのリカルド・ロドリゲスがエンボロに絶妙パス。エンボロは左足でトラップし、右足でファーサイドに流し込み1－1とした。

その5分後、物議を醸す場面が起きた。パレデスはエンボロを倒したとしてイエローカードを受けたが、VAR確認の結果、接触前にエンボロが倒れていたことが判明した。

パレデスのイエローカードは取り消されたが、それだけにとどまらなかった。エンボロにはシミュレーションのイエローカードが提示され、前半のファウルと合わせて退場となった。エンボロは絶望的な表情を浮かべた。

この出来事を境にスイスは攻勢を弱め、延長戦に望みを託した。ヤキン監督はMFジブリル・ソウとFWファビアン・ライダーを下げ、DFシルヴァン・ヴィドマーとミロ・ムハイムを投入して守備を固めた。

アルゼンチンの攻撃は鋭さを欠き、リオネル・メッシも決定打を欠いた。アディショナルタイムにはアルビセレステが再三攻め込んだ。ニコ・ゴンサレスのクロスからマック・アリスターがヘディング、枠の上へ。メッシのシュートもわずかに外れ、コベルはリサンドロ・マルティネスのハーフボレーをセーブした。

延長前半はチアゴ・アルマダがスイス守備を翻弄。ポスト直撃のシュートでスタンドを沸かせた。

延長前半はスイスが粘り、PK戦も視野に入った。しかしアルゼンチンはアルバレスの技が光る。アトレティコ・マドリードのストライカーが16ヤード外からカーブをファーサイドへ。2－1。

終了間際にはラウタロ・マルティネスがリバウンドを押し込み3－1。スイスは悔しい敗戦となり、アルゼンチンはイングランド戦へ進んだ。



