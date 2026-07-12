アルゼンチンはスイスのレッドカードと延長戦の末、ワールドカップ準決勝進出を決めた。

アルゼンチンは日曜、ワールドカップ準決勝進出を決めた。スイスとの接戦は延長戦へ。3－1で南米勢が勝利した。マカリスト、アルバレス、マルティネスが得点。エンボロの異例の退場でアルゼンチンは数的不利を回避した。 準決勝ではノルウェーを破ったイングランドと対戦する。

序盤は互角だったが、10分後にアルゼンチンがCKから先制。メッシのキックをマカリストルが頭で合わせ、ファーに誰もいなかった隙を突いた：1-0。

このリードを守ろうと攻勢を弱めたが、スイスの速い攻撃を完全に抑えることはできなかった。

特にエンボロとダン・ンドイエが何度も脅威となり、エンボロは決定的な場面を作った。しかしGKマルティネスが好反応で阻み、自国を救った。

力不足が露呈したスイス代表のフラストレーションは高まった。審判のジョアン・ピニェイロがアルゼンチンに有利な判定を下しているとチームが感じたことも要因だ。エンボロはレアンドロ・パレデスへの激しいタックルでイエローカードをを受けた。

ハーフタイム明け、スイスはンドイエのシュートで同点かと思われたが、リサンドロ・マルティネスが好インターセプト。オフサイド判定だったが、元アヤックスDFには大きな自信となった。

直後、スイスが同点に追いつく。元PSVのリカルド・ロドリゲスがエンボロに絶妙パス。エンボロは左足でトラップし、右足でファーサイドに流し込み1－1とした。

その5分後、物議を醸す場面が起きた。パレデスはエンボロを倒したとしてイエローカードを受けたが、VAR確認の結果、接触前にエンボロが倒れていたことが分かり、カードが取り消された。

パレデスのイエローカードは取り消されたが、それだけにとどまらなかった。エンボロにはシミュレーションのイエローカードが提示され、前半のファウルと合わせて退場となった。エンボロは絶望的な表情を浮かべた。

この出来事を境にスイスは攻勢を弱め、延長戦に望みを託した。ヤキン監督はMFジブリル・ソウとFWファビアン・ライダーを下げ、DFシルヴァン・ヴィドマーとミロ・ムハイムを投入して守備を固めた。

アルゼンチンの攻撃は鋭さを欠き、リオネル・メッシも試合を決定づけられなかった。ロスタイムにはアルビセレステが再三攻め込んだ。ニコ・ゴンサレスのクロスからマック・アリスターがヘディングしたが枠の上。メッシのシュートもわずかに外れ、コベルはリサンドロ・マルティネスのハーフボレーをセーブした。

延長前半はチアゴ・アルマダがスイス守備を翻弄。ポスト直撃のシュートでスタンドを沸かせた。

延長前半はスイスが粘り、PK戦も視野に入った。しかしアルゼンチンはアルバレスの技が光る。アトレティコ・マドリードのストライカーが16ヤード外からカーブをファーサイドへ。2－1。

終了間際にはラウタロ・マルティネスがリバウンドを押し込み3－1。スイスは悔しい敗戦となり、アルゼンチンはイングランド戦へ進んだ。



