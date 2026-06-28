グループステージが終了し、ノックアウトステージへ。NOSの『WK Ontbijt』ではアルゼンチンの日程が議論された。

司会のヘンリー・シュット氏は早速世界王者に焦点を当てました。ベスト32ではリオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表がカーボベルデと対戦し、勝利すればベスト16でオーストラリア対エジプトの勝者と戦います。

その試合にも勝てば準々決勝へ進み、スイス対アルジェリア、コロンビア対ガーナの勝者と対戦する。

レオンヌ・ステントラーは「最終的にはコロンビアと当たるだろう」と指摘。ロス・カフェテロスは予選でアルゼンチンに勝ち星を挙げた唯一のチームだ。

シュットは「実質、ウォーミングアップのような試合が2つあるだけだ」と述べ、アルゼンチンの組み合わせに難しさを感じない様子だった。 続いてオランダ代表の組み合わせが話題に。シュットは「こちらは少し厳しい。何か考えるべきだろうか？」と問いかけた。

司会は皮肉を込めて「いや、そうじゃない？単に公平な抽選結果だ」と言い、さらに「すべてが本当に公平に抽選されただけだ」と続けた。ステントラーは笑い出し、アナリストも同調した。 「アルゼンチンはこの大会で全く優遇されていないよ」と、明らかに皮肉を込めて言った。

シュットは抽選の結果を相対的に捉えていた。 「たとえそうでなくても、この組み合わせで戦うしかない」と結んだ。 火曜午前3時、オランダは2回戦でモロッコと対戦する。勝てば南アフリカ―カナダの勝者と戦う。準々決勝ではフランスまたはドイツと当たる可能性があり、紙面上は厳しい組み合わせだ。