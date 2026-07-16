アルゼンチンはFIFAの制裁を避けられない。選手たちはイングランド戦（2-1）後に一斉に規定に違反した。

水曜日の試合では、アンソニー・ゴードンのゴールでイングランドが先制。長い間、1966年以来となる決勝進出へ王手をかけていたが、終了間際にエンツォ・フェルナンデスが同点弾をマークした。

アルゼンチンは引かずに攻め続け、ロスタイムにリオネル・メッシのクロスからラウタロ・マルティネスがヘディングで決勝弾を叩き込んだ。

決勝進出を祝う際、アルゼンチン代表は禁止行為に及んだ。選手たちは「Las Malvinas son Argentinas」（フォークランド諸島はアルゼンチンのもの）と書かれた旗を掲げた。

2026年W杯を前にFIFAは、スタジアム内での政治的・差別的物品を禁じていた。アルゼンチンへの処分は現時点では未定だ。

フォークランド諸島は長年にわたり英阿間の敏感な問題だ。1982年4月、アルゼンチンが侵攻しフォークランド紛争が始まった。サッチャー英首相は直ちに海軍機動部隊を派遣した。

2か月に及ぶ戦闘の末、英軍は諸島を奪還。74日間の戦争で約900人が命を落とし、アルゼンチンは降伏した。