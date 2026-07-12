アルゼンチンの選手たちが挑発的なチャントでイングランドに挑む

アルゼンチン代表は2026年W杯準決勝進出を決め、日曜日のスイス戦（延長3-1勝利）後に熱狂的に祝った。次は水曜にイングランドと対戦する。

アルゼンチンの「TyC Sports」によると、試合後、選手たちはサポーターと共に祝賀を行い、次戦を前に「跳ばない奴はイギリス人だ」と熱狂的に叫んだという。

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アルゼンチンはジュリアン・アルバレスのゴールで勝ち抜けを決め、ロタロ・マルティネスが延長戦で3点目を決めて勝利を確定させた。

一方、イングランドはノルウェーに2-1で勝利し準決勝進出を決めた。90分は1-1で終わり、延長戦で決着がついた。

両国の対戦は来週水曜、アトランタで行われ、勝者はフランス対スペインの勝者と決勝で対戦する。

アルゼンチン対イングランドは、1982年のフォークランド紛争以来、政治的な背景も交え「普通」の試合ではない。

最も有名な一戦は1986年W杯準々決勝で、ディエゴ・マラドーナが率いたアルゼンチンが2－1で勝利し、その1点は「神の手」ゴールだった。