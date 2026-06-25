アルゼンチンの監督は、ヨルダン戦で最もリスクの高い戦略を選ぶのだろうか？

アルゼンチン対ヨルダン戦を控え、エミリアーノ・マルティネスの出場は不透明だ。アルビセレステはグループ首位を確定しており、先発大幅変更を検討中。

EL決勝で負った薬指の骨折から回復中の彼は、出場に向けて時間との戦いを続けている。スタッフは「驚異的な回復速度」と語るが、スカロニ監督は合併症回避のため温存も検討している。

スペイン紙『AS』によると、先発を回避した場合、代役候補筆頭はアトレティコ・マドリードのGKフアン・ムッソだ。 ムッソは専門家から「キャリア最高のシーズン」と評価されたばかりで、W杯でも信頼できる控えとしてマルティネスの穴を埋める準備はできている。

大幅なメンバー変更が予想されるが、メッシは出場する見込みだ。

アルゼンチンはすでにグループ首位を確保したため、スカローニ監督は多くの選手に出場機会を与える方針。バレンティン・バルコ、レアンドロ・パレデス、リサンドロ・マルティネス、パラシオス、ジュリアーノ・シメオネ、フラコ・ロペスらが先発すると予想される。 ニコ・バズとマルコス・シネシも先発または途中出場問わず出場機会を得る見込みだ。

先日39歳になったリオネル・メッシの価値はもはや不可欠だ。 大会通算得点記録保持者のメッシは今回5得点を挙げ首位。アルジェリア戦での出場は確定だが、先発かは不明。関係者は「疲労が懸念されるが、自身で記録を伸ばしたい気持ちが強い」と語る。