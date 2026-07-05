アルゼンチンの新聞が、エジプト対アルゼンチンの試合で起こりうる「驚くべき出来事」を報じている。

アルゼンチンの新聞「オレー」は、火曜日のワールドカップ決勝トーナメント1回戦エジプト対アルゼンチンで起こりうる異例の事態を「驚くべき事態」と表現した。

同紙は、試合まであと2日と迫った長文記事で、ファラオズの主将サラーが、この試合で監督のフサム・ハサンからエジプト代表歴代最多得点記録を奪う可能性があると伝えた。

同紙は「サラーは代表最多得点記録にあと1ゴールと迫っており、この異例の状況下で監督から唯一無二の記録を奪う可能性がある」と説明した。

現時点で代表68ゴールのサラーは、69ゴールのハッサンに1差で迫る2位。アルゼンチン戦で1得点すれば記録が並び、 2得点すればエジプト史上最多得点記録保持者となる。

『オーリー』紙は「エジプト代表が好パフォーマンスを示せば、アルゼンチンとしては避けたい展開になる。サラーは監督から記録を奪うかもしれない」と伝えた。

34歳のサラーはこれまで4試合に出場し、1ゴールと2アシストを記録している。ベルギー戦（1-1の引き分け）では76分間プレーし、 ニュージーランド戦（3-1勝利）では85分出場し唯一のゴールを決め、イラン戦（1-1引き分け）では57分、オーストラリア戦（PK戦4-2でエジプトが勝利）ではフル出場しPK戦の3点目を決めた。

『オーリー』紙は、リヴァプールで歴史を刻んだFWサラーが契約満了でフリーとなり、クラブ通算300ゴール超の実績を持つと紹介。今回のアルゼンチン戦が最後のW杯になる可能性もあるとし、最大の試練だと指摘した。

オーストラリア戦後、サラーがアルゼンチン戦について極めて慎重だったことも、同紙は「王者に挑む難しさを自覚している証拠」と伝えた。