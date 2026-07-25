アルゼンチンのテレビ局「トド・ノティシアス」の番組が、大きな論争を巻き起こした。同番組は、アルゼンチン代表が2026年ワールドカップのタイトル防衛に失敗した後、「反アルゼンチン」キャンペーンを展開したとして非難する10人の国際的著名人のリストを公表した。

この事態の激化は、アルゼンチン代表が延長戦でスペインに0対1で敗れ、決勝で敗退した後に起きた。アルゼンチンは、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン、カーボベルデ、エジプト、スイス、イングランドに勝利するなど、力強い戦いを見せていた。

フサム・ハサンがリストのトップに

リストのトップに立ったのは、エジプト代表監督のフサム・ハサンだった。エジプトがベスト16で敗退した後、彼は国際サッカー連盟がメッシとアルゼンチンに肩入れしていると非難した。彼は「beINスポーツ」に対し、次のように語った。「我々が最も優れていた。だが、起きたことは公正ではない。我々はPKを得るべきだったし、ゴールが取り消された。これはマーケティングのためなのか? 彼らはメッシを続けさせたいのか?」

モーガンとジャクソン

リストには、イギリスのメディア関係者ピアーズ・モーガンも含まれた。彼は「X」を通じてアルゼンチン選手たちの振る舞いを攻撃し、こう述べた。「彼らの行動は不快極まりなかった。特にパレデスだ。彼らは暴力的な集団であり、サッカーの恥だ」。これに対し、番組の司会者ホナタン・フィアーリはこう反論した。「こんなたわ言を並べるイングランド人記者の言うことを聞くのか?」

リストにはまた、アルゼンチンを「最も人種差別的な国」と評したアメリカの俳優サミュエル・ジャクソンや、ロナウドを応援することで知られるコンテンツクリエイターの「スピード」も含まれた。スピードはスペインの勝利を挑発的に祝い、アルゼンチンのサポーターと口論になった。

政治家や芸能人

リストはさらに、ニューヨーク市長のゾーラン・ママダニ、メキシコ大統領のクラウディア・シェインバウム、スペインの歌手ロサリア、チリの俳優ペドロ・パスカルにまで及んだ。

この報道はソーシャルメディア上で大きな反響を呼び、正当な擁護だと捉える者と、批判をアルゼンチンに対する組織的な陰謀として描くのは誇張だと見る者に分かれた。